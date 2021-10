Festa dei Morti 2021, Frasi e Immagini di Commemorazione per il 2 Novembre

2 novembre è il giorno della commemorazione dei defunti. La tradizione cristiana da grande importanza a questa commemorazione e per questo che esistono numerose citazioni, frasi e immagini per dedicare un pensiero a chi non c’è più.

Mercoledì 2 novembre è la giornata della commemorazione dei defunti, come il giorno di Ognissanti anche la festa dei morti è molto importante. Di seguito alcune immagini, frasi e citazioni scritte da Sant’Agostino, Artur Schopenhauer ed altri, per dedicare un pensiero ai cari che non ci sono più.

Una lacrima per i defunti evapora, un fiore sulla loro tomba appassisce, una preghiera per la loro anima la raccoglie Dio. S. Agostino

La morte è la curva della strada,

morire è solo non essere visto.

Se ascolto,

sento i tuoi passi esistere come io esisto.

La terra è fatta di cielo.

Mai nessuno s’è smarrito.

Tutto è verità e passaggio.

Pessoa

Non lasciare che la morte o i dolori ti rubino i ricordi gioiosi.

Tieniti stretta questa tua felicità che hai conosciuto, che hai condiviso.

Non andrà mai persa.

Pam Brown

Verso la fine della vita avviene come verso la fine di un ballo mascherato, quando tutti si tolgono la maschera. Allora si vede chi erano veramente coloro coi quali si è venuti in contatto durante la vita.

Arthur Schopenhauer

L’assenza non è assenza, abbiate fede,

colui che non vedete è con voi.

S. Agostino

E se un giorno me ne andassi,

sappi che VIVO nelle quiete del tuo Cuore.

Stephanie Sorrel

Noi Non Siamo Soli e la speranza rinascerà sempre nel nostro cuore perché si nutre dell’amore di chi, pur avendo lasciato questa terra, continua a vegliare su di noi.

Rosemary Altea, Noi Non Siamo Soli