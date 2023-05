Festa della Repubblica: Frasi, Video e Immagini per WhatsApp e Facebook

Il 2 giugno ricorre il settantasettesimo anniversario della Repubblica Italiana. 77 anni fa veniva deciso il destino dell’Italia attraverso il referendum per la scelta tra Monarchia e Repubblica e gli italiani fecero la storia dopo gli anni tragici della Seconda Guerra Mondiale e del Fascismo.

Per ricordare questa importante ricorrenza ci si può servire di citazioni frasi e aforismi famosi dedicati alla Repubblica. Frasi da mandare su WhatsApp, pubblicare su Facebook ma anche immagini e video da pubblicare su Instagram e Twitter. Molti sono i modi per onorare questo importante giorno per italiani.

Festa della Repubblica Frasi, Citazioni e Aforismi Famosi