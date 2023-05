Frasi per la Festa della Mamma Celebri: le più belle

Non sempre con i genitori sappiamo trovare le parole giuste. Ecco le frasi più celebri per la Festa della Mamma da poter usare su Whatsapp e Facebook

Come ogni anno, la festa della mamma è fissata la seconda domenica di maggio. Sicuramente ogni figlia e figlio ama la propria mamma, ma glielo diciamo abbastanza? Glielo mostriamo veramente? Quale occasione migliore, se non la festa della mamma per dedicarle qualche parola e frase, per ricordarle che ruolo importante svolge nella nostra vita.

Frasi per la Festa della mamma: Scegliere le parole giuste

Se volete dedicare parole speciali alla mamma, ma vi mancano le parole per esprimere quello che provate, oppure non sapete di preciso come cominciare la frase nel bigliettino dei fiori o nella dedica sul libro che le avete regalato, qui una selezione di frasi di autori, che di parole erano esperti, che vi aiuteranno a trovare le parole giuste.