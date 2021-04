Funzionario italiano espulso dalla Russia, la Farnesina: ”Scelta ingiusta”

Un funzionario italiano dell’ambasciata Italiana a Mosca è stato espulso dal Paese a causa di un omologo provvedimento preso dalle autorità italiane nell’ambito dell’inchiesta sui presunti atti di spionaggio messi in atto da funzionari russi in Italia per tramite dell’ufficiale di Marina italiano Walter Biot. La Farnesina ha risposto a questo provvedimento con una dura nota in cui si definisce la decisione del Governo russo ”ingiustificata e ingiusta” ma la decisione è già stata comunicata all’ambasciatore Pasquale Terracciano e, pertanto, il funzionario dovrà lasciare la Russia entro ventiquattro ore.

Il funzionario espulso si chiama Curzio Pacifici ed è un consigliere dell’attaché per la difesa e gli affari navali dell’ambasciata italiana a Mosca. L’uomo ricopre sostanzialmente lo stesso incarico dei funzionari dell’ambasciata russa in Italia coinvolti nel caso Biot ed espulsi dal nostro Paese.

Funzionario italiano espulso: cosa succede adesso?

La Farnesina, come detto, ha risposto in maniera dura alla decisione del Governo russo ma ciò non servirà a evitare che il funzionario italiano debba effettivamente lasciare il Paese per tornare in Italia. Negli ultimi tempi i rapporti tra Italia e Russia sono tornati a essere un po’ più tesi in seguito al nuovo avvicinamento tra il nostro Paese e gli Stati Uniti di Joe Biden e il caso Biot non ha di certo contribuito a distendere gli animi.

In realtà non era difficile prevedere questa mossa da parte di Mosca che non poteva non reagire in seguito al polverone sollevato dal caso Biot e dai provvedimenti italiani nei confronti dei diplomatici russi coinvolti. Probabilmente la vicenda non avrà ulteriori ripercussioni nell’immediato anche perché, per quel che è dato sapere, le informazioni fornite ai russi da Biot non dovrebbero essere particolarmente sensibili.