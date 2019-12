Giochi in uscita a dicembre 2019 per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia

Ottobre e novembre segnano generalmente il massimo apice della stagione dei giochi. Difatti è solitamente durante questi due mesi che i principali editori rilasciano i loro migliori titoli. Il 2019 ha confermato questa tradizione e ha regalato alcune brillanti pubblicazioni come Call of Duty: Modern Warfare, The Outer Worlds, Death Stranding, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Ma rimane ancora un mese prima che inizi il 2020 e, sebbene dicembre non abbia mai offerto titoli di spicco, questa volta la lista di videogiochi in uscita potrebbe sorprendere. Infatti questo mese sembra essere promettente per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia grazie alla proposta di titoli minori in release che potrebbe accontentare la clientela videoludica. Quindi ecco un assaggio dei giochi in uscita a dicembre 2019: la nostra personale selezione di tre videogiochi in release questo mese da non perdere per chiudere splendidamente il 2019.

Arise: A Simple Story

Data di uscita: 3 dicembre 2019

Disponibile su: PS4, Xbox One, PC

Arise: A Simple Story è un gioco di avventura emozionante. Il giocatore segue una storia dal sapore agrodolce ripercorrendo i ricordi di un uomo anziano che guida in un gameplay costruito su viaggi nelle emozioni e negli anni. La grafica è assolutamente meravigliosa, sospesa tra realtà e sogno, e inserisce il protagonista in un ambiente onirico in sintonia perfetta con la trama.

Arise: A Simple Story è un videogioco a piattaforme in cui bisogna attraversare vari livelli affrontando varie sfide per proseguire il gioco. C’è la possibilità di piegare il tempo mandandolo avanti o indietro e di trasformare gli elementi del paesaggio. Queste dinamiche consentono di navigare tra i livelli, avanzando nella storia e crescendo nei poteri, fino a giungere a un finale toccante.

MechWarrior 5: Mercenaries

Data di uscita: 10 dicembre 2019

Disponibile su: PC

La prima serie riuscita di videogiochi basati sulle battaglie tra i mech non è Titanfall ma è MechWarrior. MechWarrior è un franchise ispirato al mondo immaginario di BattleTech. MechWarrior 5: Mercenaries è il primo capitolo monogiocatore della serie sviluppato da Piranha Games. In questo gioco di combattimento veicolare il giocatore pilota una macchina enorme per distruggere altri robot giganteschi, carri armati, elicotteri e vari mezzi militari in uno scenario di guerre interstellari.

Phoenix Point

Data di uscita: 3 dicembre 2019

Disponibile su: PC, Google Stadia

Phoenix Point è sicuramente il successore spirituale della serie di videogiochi X-COM. Difatti questo gioco ha lo stesso sistema tattico di combattimento strategico a turni e la stessa premessa narrativa di resistenza umana contro gli invasori alieni della serie di videogiochi X-COM. Il giocatore deve lottare per salvare gli umani dalla minaccia del Pandoravirus che ha trasformato umani e alieni in mutanti guidando il progetto scientifico Phoenix Project dalla base di Phoenix Point, unendo le fazioni dei sopravvissuti e sterminando i nemici.