Gioco online in Argentina: illegale l’80% dei siti

La maggior parte dei siti di gioco online in Argentina è illegale. È quanto ha dichiarato Omar Galdurralde, attuale presidente dell’Istituto Provinciale delle Lotterie e dei Casinò della provincia di Buenos Aires (IPLyC). Sarebbero ben 80 su 100, i siti di gioco illegali accessibili nel Paese.

Questo provoca molti danni sia alle casse dello Stato, che guadagnano il 20% di quanto dovrebbero dalle attività di gioco, ma anche ai giocatori, che non hanno nessuna garanzia utilizzando il proprio denaro sui siti fuorilegge. Chi si rivolge ai siti illegali, mette a rischio i propri soldi, non avendo alcuna certezza in merito alla riscossione delle vincite.

Come in Italia, anche in Argentina, è possibile praticare il gioco legale online sui siti autorizzati. Ma qui da noi le percentuali sono molto diverse e la maggior parte dei giocatori si rivolge ai siti con licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui è possibile divertirsi a giochi come le slot machine, video poker, scommesse sportive, giochi di casinò e anche attività più tradizionali come il lotto online. La proposta dei siti con licenza comprende i migliori operatori internazionali e nazionali, in grado di offrire tutte le garanzie di sicurezza necessarie.

La regolamentazione del gioco in Argentina

Forse non tutti sanno che l’Argentina è stato il primo paese del continente americano a legalizzare il gioco d’azzardo, circa trent’anni fa. Nel paese la regolamentazione del gioco d’azzardo non rientra tra le competenze nazionali, ma tra quelle delle province e della Città Autonoma di Buenos Aires. Le varie giurisdizioni del paese hanno regolamentato autonomamente il gioco d’azzardo, in linea con quanto sta avvenendo in molti stati del mondo e in quasi tutti i paesi europei.

In particolare, a causa della pandemia e della chiusura delle sale giochi sul territorio, il biennio 2020/2022 è stato caratterizzato dalla corsa alla regolamentazione da parte di molte provincie che ancora non lo avevano fatto. Quindi ogni provincia è responsabile della regolamentazione del settore del gaming, dell’attribuzione delle licenze di gioco e anche delle attività di supervisione e controllo. Fino ad oggi, in particolare, la Provincia di Buenos Aires ha autorizzato sette licenze, per un periodo di quindici anni. Ma è evidente che questo sistema lascia molto spazio alla proliferazione dei siti illegali.

I domini legali nel Paese sono solo quelli che terminano con “bet.ar”. In questo modo si possono riconoscere i portali dotati delle licenze debitamente autorizzate dalle rispettive giurisdizioni. Su questi siti, così come avviene in Italia è possibile giocare in sicurezza e utilizzare i diversi mezzi di pagamento tracciabili, evitando così anche l’evasione fiscale.

I giochi preferiti e le linee guida per operare in Argentina

In Argentina il gioco d’azzardo, online e offline, oltre a essere legale è anche molto apprezzato. In base alle statistiche, la spesa media annua dei cittadini è pari a 480 euro circa. Tra i giochi più apprezzati vi è una sorta di lotto on line, un gioco a estrazione equiparabile alla nostra Lotteria Italia. Giocare al lotto online sta diventando una tradizione nuova per questo popolo, che ha come riferimento la più grande lotteria del mondo, chiamata “El Gordo” con un montepremi stratosferico.

Da un punto di vista delle linee guida generali, l’Associazione delle Lotterie Statali Argentine (ALEA) che riunisce tutti gli organismi statali che regolano, amministrano e controllano il gioco, ha tentato di unificare quanto avviene nelle province. Per farlo ha approvato un codice di buone pratiche per la pubblicità responsabile del gioco d’azzardo online.

Questo documento contiene principi relativi alla protezione dei minori, ai contenuti che possono essere pubblicizzati, alla sponsorizzazione di eventi, all’uso dei social network e alla promozione del gioco d’azzardo responsabile. Ciò è in linea con quanto avviene nei paesi con regolamentazioni dell’azzardo più avanzate, come quella italiana. Qui da noi a partire dal 2018 è in vigore una delle leggi più restrittive in merito alla pubblicità dell’azzardo. Infatti è vietata ogni forma di promozione di slot machine, scommesse, bingo, poker, lotto, gioco online e offline di qualsiasi tipo, ad eccezione delle lotterie nazionali con estrazione differita.

Il futuro del gioco in Argentina

Il problema del gioco illegale in Argentina è molto sentito. Una delle strade percorribili per la sua risoluzione è quella del raggiungimento di una regolamentazione efficiente del gioco d’azzardo online in tutto il paese. Ciò implicherebbe la creazione di una legge nazionale unica che copra vari aspetti rilevanti per il pubblico, come l’istituzione di programmi di gioco responsabile, misure per evitare il furto di dati, l’accesso dei minori e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Tutti aspetti primari nelle leggi sul gioco dei paesi europei.

L’alternativa potrebbe essere l’implementazione di regolamenti locali che vadano tutti nella stessa direzione. Cosa non semplice, tenendo conto del fatto che nel Paese ci sono 24 organismi di regolamentazione e supervisione delle attività di gioco: ossia un organismo per provincia, più la Città di Buenos Aires.