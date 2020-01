Gioielli Swarovski eco sostenibili: info e curiosità

Finalmente non si parla d’altro: eco sostenibilità, tutela ambientale, salvaguardia di ecosistemi, protezione di animali in via di estinzione, rispetto della flora e della fauna.

Che l’uomo si sia reso conto che forse è giunta l’ora di smettere di maltrattare la sua casa e coloro che la abitano è accertato. Ma tra l’averne consapevolezza e agire ci passano di mezzo coraggio e volontà.Ma qualcuno è già attivo da un po’!

L’utilizzo di materiali in maniera responsabile e la scelta di metodi di lavoro che siano rispettosi dell’ambiente sono il “plus valore sosotenibile” che l’Atelier Swarovski porta avanti da anni . La riconferma di tale politica arriva anche nel 2020 attraverso la collaborazione con 3 personaggi importanti che Nadja Swarovski, presidente e direttore creativo di Atelier Swarovski, ha scelto per portare avanti progetti a sostegno di enti di beneficenza per preservare la flora, la fauna e le meraviglie naturali: Penelope Cruz(già testimonial del brand), Susan Rockefeller, Catherine Prevost.

La linea disegnata da Penelope Cruz, Botanical Jewels, è il proseguo di una collezione già nota, MoonSun, che esplora le bellezze, i colori e le caratteristiche del mondo naturale sia attraverso motivi floreali resi con cristalli, cubic zirconia e pavè, che con la scelta di colori sapientemente mixati dal rosa antico al giallo allo smeraldo ricreando in tal modo la meraviglia della flora di tutto il mondo.

Collane, bracciali, polsini, anelli da cocktail e orecchini pendenti: 18 in totale i gioielli comprendenti la collezione i cui ricavati sosterranno The Nature Conservancy, organizzazione che si occupa del cambiamento climatico e della tutela di terre e acque.

Beautiful Earth collection disegnata da Susan Rockefeller è ispirata invece ad uno degli animali più dolci al mondo, il panda e alla pianta di bambù ricreata grazie all’utilizzo di cristalli taglio baguette e taglio pera. La collezione con le sue 15 creazioni (orecchini a bottone e pendenti, collane, bracciali, anelli da coktail e da impilare, gemelli e borsa) darà i suoi ricavati alla Nature Conservancy che si occupa della protezione delle foreste cinesi e la sopravvivenza dei panda.

Sea Life Collection in ultimo, ma non per importanza, realizzata in collaborazione con la Designer Catherine Prevost è dedicata a tre specie in via d’estinzione di St. Vincent Grenadine, nei Caraibi: la tartaruga embricata, i pesci scaridi e il geco dell’Unione delle Isole . I tre animali minacciati sia dal bracconaggio che dalla distruzione degli habitat entrano nella collezione con cristalli dai toni vivaci tipici dei Caraibi e ripercorrono 48 creazioni (orecchini, pendenti, girocolli, bracciali, anelli, spille, gemelli e borse) i cui ricavati di vendita sosterranno il St. Vincent and the Grenadines Environment Fund che si occupa della tutela di flora e fauna nell’arcipelago caraibico.

Le tre speciali collezioni per la P/E 2020 sono già disponibili in tutti i negozi Swarovski, presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo e online.