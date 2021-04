Giorgia Meloni: Ex Marito, Laurea, Altezza, Età

Giorgia Meloni è tra le politiche più conosciute in Italia, leader del partito di destra Fratelli d’Italia, ha una lunga carriera nelle istituzioni. Vediamo chi è l’ex marito e altre notizie sulla sua vita personale.

Giorgia Meloni nasce a Roma il 15 gennaio 1977, quindi nel 2021 ha 44 anni. Ha origine sarde da parte del padre e siciliane da parte della madre. Si diploma al Liceo Linguistico con votazione 60/60 e non ha conseguito la laurea. Già a 15 anni inizia la sua carriera politica nel Fronte della Gioventù e in altre organizzazioni studentesche della destra romana.

Nel 1998 diventa consigliera provinciale per la Provincia di Roma: nel 2001, poi, viene nominata responsabile del settore giovani del partito da Gianfranco Fini. Diventa parlamentare a partire dal 2006, risultando come la donna più giovane eletta nella legislatura. Dal 2006 al 2008 è tra i vicepresidenti della Camera dei Deputati. Nel 2008, invece, diventa Ministro per la gioventù nel Governo Berlusconi IV. Nel 2012 Giorgia Meloni lascia il partito di Silvio Berlusconi per convergere nel neonato partito Fratelli d’Italia. Dal 2006 è anche giornalista pubblicista.

Giorgia Meloni: notizie sulla vita privata

Sulla vita privata della politica sappiamo molto poco: i dettagli sulla sua famiglia o sulla vita privata sono stati sporadicamente rivelati durante interviste o eventi politici. L’ex ministra è diventata mamma il 16 settembre 2016.

Ginevra, questo il nome di sua figlia, è nata dall’unione con il compagno Andrea Giambruno, giornalista e conduttore della striscia mattutina di TgCom 24. Proprio qualche giorno fa il suo nome è circolato molto dopo aver difeso la compagna per l’attacco verbale subito da un professore universitario. Giambruno ha infatti dichiarato: