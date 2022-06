Gli italiani in cucina: come se la cavano?

Viviamo in un Paese con un’ottima tradizione culinaria e con delle buone forchette. Sappiamo benissimo che molti dei nostri piatti tradizionali, la pizza e la pasta su tutte, sono stati fonte d’ispirazione per molti Paesi in giro per il mondo. Alcuni reinterpretano i nostri piatti nella maniera giusta, altri invece ci fanno un po’ storcere il naso. Ma come se la cavano gli italiani in cucina? Cosa amano cucinare?

Quanti italiani sanno cucinare?

Le ricerche condotte dal Censis dicono che il 78% degli italiani sa cucinare, con poco più del 50% che lo fa volentieri, senza molta differenza tra un sesso e l’altro. Sia uomini che donne amano cucinare in Italia, con molti che si cimentano in piatti tipici, o altri che cercano ricette più “esotiche” o semplicemente diverse per sperimentare nuovi gusti e nuove culture culinarie.

Al giorno d’oggi, molti ristoranti propongono culture culinarie diverse da quella italiana, ma alcuni italiani preferiscono sperimentare direttamente dalla propria cucina.

Andando all’indietro, prima della pandemia, sembra che agli italiani piaccia molto di più mangiare in casa, con il 63% che pranza tra le proprie mura e l’84% che vi cena.

Quali sono i piatti più cucinati?

Non possono mancare i classici della nostra cucina, dalla pizza alla carbonara, dalle lasagne alla polenta. In linea generale, a pranzo si preferisce un primo, un contorno e il classico caffè.

Quando si arriva alla cena, i secondi arrivano ai fornelli. Che sia di carne o di pesce, il secondo è amato dagli italiani. C’è chi preferisce una bella bistecca e chi invece una bella frittura di pesce. Da Nord a Sud, abbiamo razze di carne pregiate. Secondo Italian’s Excellence nelle razze bovine è quella romagnola, la più antica del nostro Paese, a primeggiare, seguita dall’Agerolese campana e dalla Podolica calabrese. Queste sono solo 3 delle carni più succulente che cuciniamo da decenni nelle nostre case.

Parlando del pesce, la nostra penisola è circondata dai mari più belli, dove si possono trovare pesci unici per sapore e proprietà. Abbiamo le cozze, che a Taranto vengono trattate come regine, o il polpo che in Campania viene fatto “alla Luciana” con la semplice aggiunta di pomodori freschi e aromi di vario tipo. Le coste abruzzesi e toscane fanno sempre una bella figura. Insomma, abbiamo una cultura legata al pesce da fare invidia a molti altri Paesi nel mondo.

La cucina italiana in quarantena

Probabilmente, anche tu hai deciso di cimentarti in cucina nel periodo di lockdown. Come te, anche molti altri italiani hanno sperimentato piatti di vario tipo, dedicandosi alla cucina come vero e proprio hobby. Molti hanno acquistato prodotti per la cucina sui vari ecommerce o sulle fonti “classiche” come il volantino tigotà.

La grande quantità di tempo disponibile nel lockdown ha dato davvero tanto spazio alla creatività e alla sperimentazione in cucina. C’è anche chi ha cercato di replicare piatti come il sushi o il poké, che sta spopolando ultimamente.

Cucinare è una passione che accomuna molti italiani, soprattutto dopo il periodo di pandemia. Chissà, qualcuno potrebbe aver scoperto un vero e proprio talento da chef!