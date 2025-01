Gratta e Vinci Gioca Più Il Miliardario: cosa c’è da sapere

Il Gratta e Vinci è un gioco che ha saputo fare dell’innovazione uno dei suoi cavalli di battaglia: questo fin dagli esordi, avvenuti nel 1994.

Quell’anno era Presidente del Consiglio il livornese Carlo Azeglio Ciampi, che sarebbe poi diventato uno dei più amati Presidenti della Repubblica. Il primo biglietto a essere lanciato è stato La Fontana della Fortuna e prendeva ispirazione da uno dei monumenti simbolo della Città Eterna e dell’Italia tutta: la Fontana di Trevi.

Oggi vi raccontiamo invece qualcosa di più sul Gratta e Vinci Gioca Più Il Miliardario, una delle novità più interessanti della popolare lotteria istantanea. È stato come da consuetudine approvato dall’ADM: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’ente a tutela di un gioco responsabile e consapevole nel Belpaese.

La meccanica del gioco

Vediamo prima di tutto qual è il meccanismo che sta alla base del Gratta e Vinci Gioca Più Il Miliardario:

Per prima cosa il giocatore deve “grattare”, anche se sarebbe più corretto dire “scoprire”, la grafica che riporta la scritta “I TUOI NUMERI”. Parliamo, infatti, di un biglietto online. A questo punto, potrebbero comparire uno o più “NUMERI VINCENTI”, sia una volta sola che più volte. In caso di vincita si ottiene il premio o la somma dei premi corrispondenti, a seconda del simbolo che compare ne “I TUOI NUMERI”.

La meccanica aggiuntiva del nuovo biglietto

La nuova gamma ha anche una meccanica di gioco aggiuntiva, ed è questa a rappresentare l’innovazione più interessante. Nella schermata online del gioco compare in primo piano un’animazione che vede al centro un cilindro con grafica particolare.

Questa si anima e mostra, all’interno di una nuova schermata, il Gioco Bonus a cui potrà partecipare, che può essere di tre tipologie. Lo scopo è lo stesso, ovvero provare a ottenere il “GOLDEN TICKET”:

Gioco Bonus “SLALOM BALL”. Per cercare di ottenere il “GOLDEN TICKET” bisogna scegliere tra tre palline poste in alto oppure utilizzare il pulsante “SCOPRI SUBITO”.

Gioco Bonus LUCKY WHEEL . In questo caso la persona avvia una ruota cliccando su “GIRA”. Il “GOLDEN TICKET” può comparire nel momento in cui preme il pulsante stop, che blocca il meccanismo.

. In questo caso la persona avvia una ruota cliccando su “GIRA”. Il “GOLDEN TICKET” può comparire nel momento in cui preme il pulsante stop, che blocca il meccanismo. Gioco Bonus “FORTUNE LOCK”. L’animazione vede al centro una cassaforte con quattro quadranti e si attiva premendo su “AVVIA”. Il “GOLDEN TICKET” può comparire nel momento in cui si stoppa il meccanismo.

Come fare per capire se appare il Golden Ticket? Se ciò si verifica, si ottiene una schermata similare a quella del gioco principale, ma con uno sfondo differente, nei toni dell’oro e del nero.

Gratta e Vinci: il passatempo perfetto per i giorni festivi

Sono diverse le novità che interessano il Gratta e Vinci e di cui danno notizia le principali testate, cartacee e online. Quelle inerenti al biglietto Gioca Più Il Miliardario sono soltanto alcune delle più recenti e mostrano l’interesse che ruota intorno alla lotteria istantanea, che ha saputo, in questi anni, non perdere nulla dello smalto che l’ha resa celebre agli esordi.

Il Gratta e Vinci si conferma così un passatempo tra i più apprezzati dagli italiani durante i giorni festivi, in cui permette di poter tentare la fortuna in maniera semplice e ogni volta diversa, visti i costanti aggiornamenti che lo vedono protagonista. Sono tutti approvati dall’ADM che aggiorna costantemente anche sulle modalità di riscossione in caso di vincita nonché sulle stesse probabilità di ottenere una giocata vincente.