I migliori estrattori per viti

A volte può bastare un semplice colpo con una chiave inglese o una torsione troppo forte per rompere un elemento di fissaggio e ritrovarsi con la tua testa in mano e il suo corpo incastrato all’interno della superficie. E adesso che si fa?

Per fortuna, data la frequenza con cui capitano questi incidenti, sono stati creati gli estrattori di viti: appositi strumenti inventati proprio per estrarre ciò che rimane di un elemento di fissaggio rotto, senza danneggiare ciò che vi sta intorno.

Qui di seguito trovi tante informazioni interessanti su questi particolari attrezzi che, pur essendo poco conosciuti, sono indispensabili sia per i professionisti che per gli amanti del fai da te.

Quando si rompe un elemento di fissaggio

Purtroppo, la rottura di un bullone o una vite è un avvenimento che si verifica spesso, soprattutto nei settori in cui è richiesto un serraggio molto forte degli elementi di fissaggio, come quello meccanico o automobilistico.

A seconda del tipo di danno subito dalla vite, si può distinguere tra tre situazioni diverse:

Quando l’elemento di fissaggio subisce un danno sopra il livello della superficie, quando ancora non è stato inserito completamente;

Quando il danno si verifica al livello della superficie (la testa si rompe, il profilo si spana);

Quando è il corpo del bullone o della vite a rompersi e il danno si trova sotto il livello della superficie in cui l’elemento è inserito.

Nel primo caso, è ancora possibile provare a rimuovere gli elementi di fissaggio con pinze o altri strumenti simili. Nel secondo e nel terzo, invece, non c’è altra soluzione se non quella di usare un estrattore viti.

Cosa sono gli estrattori per viti

La forma e il principio di funzionamento degli estrattori per viti sono tanto semplici quanto ingegnosi. Per rimuovere un elemento di fissaggio bloccato o rotto, magari rinvenuto durante un collaudo o un controllo, è necessario agganciarlo in qualche modo e quindi svitarlo.

Per farlo, è sufficiente praticare un foro o una rientranza al centro del corpo dell’elemento rotto, incastrarvi un qualsiasi strumento conico o cilindrico e iniziare a girare, estraendo così il moncone. Ebbene, l’estrattore per viti permette di fare esattamente questo!

Tipi di estrattori per viti

Esistono tre tipi principali di estrattori per viti, ognuno dei quali presenta le proprie caratteristiche di funzionamento e i propri vantaggi e svantaggi.

Gli estrattori a cuneo sono progettati come un cono che viene spinto a colpi di martello all’interno di un foro pre-praticato nella parte rotta dell’elemento di fissaggio. Il cono ha dei “denti” che gli permettono di incastrarsi all’interno del foro e di bloccarsi in esso, per poi essere semplicemente svitato con una chiave inglese. Questo estrattore è molto semplice ma presenta alcuni svantaggi; ad esempio, deve essere martellato esattamente al centro di un bullone o di una vite rotti, il che non è sempre facile da fare.

Gli estrattori di viti ad asta hanno un principio di funzionamento molto simile al modello precedente, ma si tratta di strumenti con una forma allungata e molto più affilata. Questo estrattore viene martellato in un foro pre-praticato nel quale si blocca per essere poi svitato con una chiave.

Il terzo modello di estrattori per viti è forse quello più conosciuto e usato a livello professionale: l’estrattore a spirale. Si tratta di un cono che presenta una filettatura che deve essere opposta rispetto a quella dell’elemento di fissaggio rotto che si desidera estrarre. Al contrario dei precedenti, questi estrattori non si inseriscono con un martello, ma si avvitano con un trapano, partendo sempre da un foro pre-praticato al centro del moncone di vite o bullone da estrarre.

Attualmente, gli estrattori per viti sono venduti sia separatamente che all’interno di set che presentano tutti e tre questi modelli.