Il recupero di Juventus-Napoli si gioca?

Il recupero di Juventus-Napoli è alle porte e, dati i casi COVID, in molti si chiedono se la partita si svolgerà regolarmente o se sarà oggetto di un altro clamoroso rinvio

Juventus-Napoli si gioca. Il recupero del big match tra azzurri e bianconeri non sarà rinviato, almeno per ora. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente l’evolversi della situazione ma non c’è alcun rischio focolaio. Il Direttore dell’ASL di Torino smentisce categoricamente qualsiasi ipotesi di rinvio: i casi di positività sono stati isolati e non ci sarebbero elementi per rinviare la partita.

La situazione è ovviamente costantemente monitorata ma il rinvio, esclusa qualsiasi ipotesi di cluster, è da escludersi categoricamente. I giocatori, infatti, vengono sottoposti costantemente a tampone nasofaringeo.