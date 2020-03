Inno di Mameli cantato dai balconi – Video

L’inno di Mameli è l’inno nazionale ufficiale italiano ed è stato cantato dai balconi di tutta Italia in un flashmob organizzato per dare un senso di unità a un popolo messo in difficoltà dal Coronavirus

Nel momento di massima emergenza legata al Coronavirus le persone stanno provando a riscoprire il senso di comunità. In queste ore in diversi flashmob moltissime persone in isolamento hanno deciso di affacciarsi ai balconi delle loro case e insieme ai vicini cantare l’inno di Mameli.

Ecco, nel video realizzato da Fanpage, una raccolta dei flashmob

Inno di Mameli: il testo

Il testo dell’inno di Mameli è ben più lungo di quello che siamo sempre stati abituati a cantare in occasione di eventi sportivi o manifestazioni pubbliche. Ecco il testo completo dell’inno nazionale italiano:

Fratelli d’Italia

L’Italia s’è desta,

Dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la Vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò. Noi siamo da secoli

Calpesti, derisi,

Perché non siam popolo,

Perché siam divisi.

Raccolgaci un’unica

Bandiera, una speme:

Di fonderci insieme

Già l’ora suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò. Uniamoci, amiamoci,

l’Unione, e l’amore

Rivelano ai Popoli

Le vie del Signore;

Giuriamo far libero

Il suolo natìo:

Uniti per Dio

Chi vincer ci può?

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò. Dall’Alpi a Sicilia

Dovunque è Legnano,

Ogn’uom di Ferruccio

Ha il core, ha la mano,

I bimbi d’Italia

Si chiaman Balilla,

Il suon d’ogni squilla

I Vespri suonò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò. Son giunchi che piegano

Le spade vendute:

Già l’Aquila d’Austria

Le penne ha perdute.

Il sangue d’Italia,

Il sangue Polacco,

Bevé, col cosacco,

Ma il cor le bruciò.

Stringiamci a coorte

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò. (Evviva l’Italia

Dal sonno s’è desta

Dell’elmo di Scipio

s’è cinta la testa

Dov’è la vittoria?

Le porga la chioma,

Ché schiava di Roma

Iddio la creò).

Inno di Mameli: il significato

Il significato dell’inno di Mameli è da rintracciare in un richiamo all’unità nella lotta per l’indipendenza e l’unità italiana del Risorgimento. Il nostro inno nazionale è stato composto nell’autunno del 1847 da Goffredo Mameli ma è dovuto passare attraverso le varie peripezie del percorso per l’Unità d’Italia per divenire inno ufficiale di una vera Nazione. Il testo fa ampi riferimenti all’oppressione straniera e la divisione che il nostro Paese viveva in quegli anni. Il richiamo all’unità come punto di forza per l’Italia ci sembra più che mai attuale in un momento del genere.