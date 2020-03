“Io resto a casa”, il decreto che rende l’Italia Zona Rossa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri vara e annuncia il decreto “Io resto a casa” con il quale l’Italia intera diventa zona rossa

Italia Zona Rossa. Il nuovo decreto è stato definito dal Premier Conte “Io resto a casa”. Le regole già varate per Lombardia e per le altre 11 provincie, sarà esteso all’intero territorio nazionale. Lo annuncia il Presidente del Consiglio in conferenza stampa.

Il Governo dunque serra le fila nella lotta al coronavirus rendendo l’intero territorio nazionale un’unica, grande zona rossa. Vietati i trasferimenti, vietati gli assembramenti, chiusura dei locali alle 18.00. Non ci saranno più zone rosse e zone arancioni ma l’Italia sarà considerata un’unica grande zona a rischio contagio.

Il provvedimento è frutto del raccordo con i Presidenti di Regione. Sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale già questa sera e sarà operativo da domani.