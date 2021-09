È morto a Parigi Jean-Paul Belmondo, attore e icona del cinema francese e internazionale. L’annuncio della scomparsa dell’artista è stato dato dai suoi più stretti collaboratori e ha dato il via a tutta una serie di ricordi e messaggi di cordoglio da parte di protagonisti del mondo del cinema e di semplici appassionati.

Gli ultimi anni della straordinaria vita di Jean-Paul Belmondo sono stati condizionati da una ischemia che lo ha costretto a circa dieci anni di assenza dalle scene. Negli ultimi tempi aveva ripreso la sua attività ed era stato insignito di riconoscimenti di altissimo valore come la palma d’oro e il leone d’oro alla carriera.

Che malattia aveva Jean-Paul Belmondo?

Non si conoscono nel dettaglio le cause della morte di Jean-Paul Belmondo ma si sa che le sue condizioni di salute non erano delle migliori: infatti, come anticipato, nel 2001 era stato colpito da una ischemia celebrale che aveva influito molto negativamente sulla sua vita. Dopo quasi dieci anni di terapie, era riuscito a riprendere parzialmente la sua carriera ma, come è noto, problematiche come quella accusata dall’attore francese spesso comportano conseguenze non facili da smaltire.

Jean-Paul Belmondo: carriera e biografia

Jean-Paul Belmondo è stato uno degli attori che maggiormente ha segnato l’immaginario cinematografico di un’intera generazione. I suoi film hanno attraversato i decenni e hanno contribuito a costruire un mito che adesso l’intero mondo del cinema ricorda con commozione. Nella sua filmografia ci sono titoli di assoluto valore come, per esempio, La ciociara in cui Belmondo ha avuto la possibilità di essere diretto da una grandissimo della storia del cinema come Vittorio De Sica e di recitare al fianco di Sofia Loren.