La guida per pulire bene lo smartphone

Ogni volta che prendiamo il cellulare in mano, non ci rendiamo conto del numero di germi che entrano in contatto con il nostro corpo, soprattutto con l’area del viso e della bocca.

Se pensiamo però a quante volte appoggiamo lo smartphone sulle superfici non igienizzate, oppure lo inseriamo nella borsa sporca, possiamo immaginarlo.

In questo articolo vedremo nel dettaglio come pulire correttamente lo schermo, utilizzando i prodotti adatti per non danneggiare i materiali e allo stesso tempo per uccidere la totalità degli allergeni.

Se hai letto anche tu quello studio che paragona il cellulare alla tavoletta del water per sporcizia, allora forse è il caso di leggere oltre e imparare tutte le tecniche del caso.

Utilizza una cover

Il primo passo da compiere per evitare che il cellulare si sporchi è quello di coprirlo con una cover.

Questo perché di solito i rivestimenti sono realizzati in materiali molto più semplici da trattare, come la plastica, pertanto una volta al giorno si può togliere la cover per passarla sotto un getto di acqua corrente, servendosi di un detersivo delicato.

Si tratta di un ottimo modo non solo per preservare dalla sporcizia l’apparecchio, ma anche per attutire urti e cadute, mettendo a riparo i bordi che sono quelli che si scheggiano con maggiore facilità.

Per quanto concerne lo schermo, lo stesso discorso può essere fatto con la copertura in vetro temperato, che protegge i cristalli e allo stesso tempo impedisce che si formino delle ditate e che la penetri la polvere all’interno del cellulare.

Come pulire perfettamente il cellulare passo dopo passo

1. Per prima cosa spegni il telefono, per evitare che procedendo alla pulizia si spingano dei tasti e possano partire messaggi e chiamate.

Dopo che lo schermo diventa nero, si lascia raffreddare il dispositivo se surriscaldato dopo un lungo utilizzo. Contestualmente occorre staccare ogni filo di collegamento, che sia con gli auricolari o con il carica batterie.

2. Togli a questo punto la cover e mettila da parte, trattandola con del sapone di Marsiglia, un detergente naturale oppure con dell’alcol se vuoi sterilizzare completamente.

Non scegliere questo prodotto se la superficie non è in plastica ma in materiali più delicati come la stoffa.

3. Utilizza uno spazzolino per rimuovere la polvere che si è accumulata sotto la cover, facendo attenzione ai bordi e agli attacchi per il caricabatterie, oltre che alle aperture per l’emissione del suono.

4. Se il cellulare non è eccessivamente sporco, procurati un panno in microfibra e inumidiscilo con poca acqua, per poi passarlo sul vetro e sulla scocca con delicatezza.

L’essenziale è che sia un tessuto morbido, perché è facile che il dispositivo si graffi e quindi si danneggi per sempre.

5. Non tralasciare nessun angolo dello smartphone, considerando anche i tasti, le aperture e il vetro.

Lo stesso discorso vale per la videocamera che, se sporca, impedisce di fare foto e video dalla risoluzione soddisfacente.

6. Oltre a visitare siti per trovare il miglior smartphone, assicurati anche di acquistare tutti gli strumenti necessari alla sua pulizia, come un panno idoneo ed eventuali spray che possano igienizzare e rimuovere la polvere.

In commercio esistono anche dei comodi kit salvaschermo, che contengono già al loro interno tutto il necessario, come un panno in microfibra, un gel igienizzante adatto per il vetro e la scocca, e talvolta una piccola spazzola per togliere i granelli di polvere dagli spazi più piccoli.

Puoi comunque ottimizzare l’operazione servendoti di alcuni oggetti che hai in casa, come un cotton fioc per raggiungere ogni area.

7. Dopo esserti occupato con cura dello smartphone, è il momento di passare a tutti gli altri accessori, partendo dalle cuffie e dagli auricolari, che tendono a sporcarsi di più stando a contatto con l’orecchio.

Non guasta passare il panno anche sul caricabatterie, oppure sulla postazione di ricarica.

Cosa fare in caso di graffi sullo schermo?

Se noti che sono comparse delle righe sul vetro del cellulare, alcuni consigliano di usare del dentifricio per rimuoverle, procedendo con piccolissime quantità.

Strofina leggermente e poi passa un panno leggermente umido per togliere i residui.

Se il graffio non è troppo profondo, questo metodo potrebbe essere efficace sin dalla prima volta.

Una soluzione altrettanto valida è quella del bicarbonato di sodio, sempre diluito in acqua per non renderlo troppo aggressivo.

Parliamo di una soluzione valida anche per la scocca chiara che si è annerita, essendo presenti al suo interno anche degli agenti sbiancanti naturali.

Dopo questi trattamenti il tuo cellulare sarà come nuovo e non dovrai preoccuparti dei germi che entrano in contatto con la tua faccia e le tue mani ogni giorno.