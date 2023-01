Lavasciuga o asciugatrice, quali sono le differenze?

Sia la lavasciuga che l’asciugatrice sono degli elettrodomestici che rendono i tuoi capi pronti a essere indossati dopo un processo di asciugatura. La principale differenza è che il primo elettrodomestico lava e asciuga gli indumenti, mentre il secondo si occupa solamente della fase di asciugatura. Ma non è l’unico aspetto che distingue questi due dispositivi.

Spazio in casa e tempistiche

La lavasciuga è la scelta perfetta per chi dispone di locali di piccole dimensioni e non trova facilmente posto per due apparecchi distinti. Infatti, come già detto in precedenza, questo dispositivo è una lavatrice che può svolgere anche le funzioni di un’asciugatrice. In quanto all’asciugatrice, è maggiormente indicata per essere collocata in locali di medie e grandi dimensioni, accanto a una lavatrice. Ti aiuta a risparmiare tempo, infatti puoi avviare un ciclo di lavaggio con altri indumenti con la tua lavatrice, mentre l’asciugatrice si occupa di asciugare il bucato precedentemente lavato.

Quantità di bucato

Se vivi da solo o non hai comunque eccessive esigenze in termini di quantità di bucato, la lavasciuga è il dispositivo più indicato per le tue necessità. In caso tu abbia spesso a che fare con dei grossi quantitativi di indumenti da asciugare, l’asciugatrice è invece l’elettrodomestico da scegliere. Attenzione, però: se adoperi una lavasciuga, ricordati che su 8 chili di bucato che hai lavato, puoi asciugarne solamente 4 alla volta. Per l’asciugatrice non sussistono tali limiti in termini di quantità.

Consumo di energia

Ci sono due modelli di asciugatrice: a pompa di calore o a condensazione. La prima tipologia garantisce un minore spreco di energia elettrica rispetto alla seconda. La lavasciuga è comunque più conveniente da questo punto di vista, perché consuma in media 1.5 kWh, contro i 4.5 kWh consumati dall’asciugatrice. In ogni caso, sono presenti in commercio delle asciugatrici e delle lavasciuga smart che puoi controllare tramite il Wi-Fi domestico o un’apposita app, in modo da ridurre facilmente eventuali sprechi energetici.

Funzionalità a disposizione e manutenzione

Se hai dei capi delicati o da lavoro, un’asciugatrice ha molteplici programmi per l’asciugatura fatti apposta per loro. La lavasciuga, invece, non prevede molte funzioni speciali, ma puoi comunque fare affidamento su modelli che dispongono della modalità silenziosa. Tale funzione è ottima se lavori o studi a casa e hai bisogno della massima concentrazione. Quanto alla manutenzione, bisogna prestare più attenzione alla lavasciuga, perché in caso si verifichino dei guasti che necessitano di una riparazione immediata o dell’intervento di un tecnico, c’è il rischio di rimanere nel frattempo senza lavatrice e asciugatrice poiché questo elettrodomestico, infatti, svolge le funzioni di entrambi i dispositivi.