Le idee per regali di Natale last-minute

La corsa ai regali di Natale, come ogni anno, è parte della tradizione e, a volte, presi dalla fretta e dal desiderio di acquistare il regalo giusto, non ci si ferma pienamente a godere della magica e unica atmosfera che solo questo periodo dell’anno concede.

E via, quindi, con la lista dei regali last minute: buon cibo, libri, biglietti per eventi, abbonamenti a riviste, piante o foto stampate. Come scegliere le migliori offerte? Ecco qualche consiglio.

I cibi da regalare a Natale

Vino bianco, rosso, bollicine, magari in combinazione. E, ancora, cesti enogastronomici con salumi tipici regionali, pasta di pastifici artigianali, conserve e, dulcis in fundo, cioccolate o prelibatezze tipiche del periodo. Insomma, a Natale tutto è concesso, anche qualche gustoso strappo alla regola. Unico consiglio: puntare alla qualità e all’originalità.

Gift card digitali

C’è chi preferisce le gift card come dono, chi le trova “un ripiego” veloce e sicuro e chi poi non sa farne a meno a Natale (e non solo!). In generale, possono rappresentare un’ottima idea regalo da rivolgere alle persone care che hanno bisogno di arredare casa, hanno dei bambini o, semplicemente, hanno gusti troppo difficili.

Biglietti per mostre o concerti

Sia chiaro: in questo caso, no agli egoismi. Regalare a Natale un biglietto per una mostra o un concerto, pensando a se stessi e all’altra persona come “accompagnatore” non è mai la scelta migliore. È più opportuno orientare l’acquisto verso eventi che interessino strettamente l’altro… poi, una volta regalato il biglietto (o i biglietti), non si è mai costretti a partecipare.

Abbonamenti a magazine e riviste

Può sembrare banale, ma non lo è. Se un amico, parente o partner ama leggere una rivista, digitale o cartacea, gradirà certamente il pensiero: provare per credere!

Regalare un’esperienza

Quando si regala un’esperienza, si suscita sempre una certa curiosità e desiderio di avventurarsi e provare subito la spa, le terme, il viaggio, la visita culturale, lo sport (anche estremo) che l’altra persona desidera donare e anche condividere. Regalare un’esperienza è un gesto d’affetto, perché vuol dire regalare un ricordo, un momento prezioso. E, sì sa, il tempo dedicato agli altri è il dono più bello.

Libri da regalare

Regalare un libro è un po’ come regalare un profumo: è necessaria la massima attenzione nella scelta. Anche perché, molto spesso, il lettore ricerca un senso nascosto e misterioso nel libro ricevuto, pagina dopo pagina. Attenzione: che non si trasmetta il messaggio sbagliato, valutando un titolo piuttosto che un altro. Meglio lasciarsi consigliare dal libraio o leggere con attenzione le recensioni online.

Piante e fiori natalizi

Un ottimo pensiero di Natale, per chi ha il pollice “verde”: le piante e i fiori, meglio se in tema “Christmas”. Qualche idea? Questi sono 5 esempi di piante di Natale, simbolo di buona fortuna:

Stella di Natale, simbolo di rinascita e di serenità. Cactus di Natale (Schlumbergera), originario del Brasile, sboccia in inverno (tra dicembre e gennaio). Ciclamino, per gli antichi romani un forte amuleto contro i filtri malefici. Azalea, pianta ideale da tenere in appartamento. Salvia, un arbusto che indica salute, desideri, longevità e purificazione.

Ultimo consiglio?

Andiamo sul classico: macchina fotografica – digitale o analogica – in mano e via con uno scatto. Dunque, una bella cornice, per ricordare e immortalare un particolare momento. E, perché no, magari il prossimo “cheese” sarà quello di Natale 2023.

Scambiarsi i regali a Natale: quando e perché nasce questa tradizione?

Dare e ricevere doni a Natale ha un’origine antica: dobbiamo tornare indietro nel tempo, sino agli antichi romani che, di anno in anno, il primo gennaio si scambiavano le strenne, rami rigogliosi e consacrati, augurio di prosperità e di fortuna.

E Babbo Natale? Certamente, la sua storia è frutto di una naturale evoluzione di miti e leggende. Non solo la figura di Babbo Natale, più in generale personaggi biblici, fate, streghe o singolari anziani si sono resi protagonisti dei racconti di Natale, ereditando e sorreggendo nel tempo la tradizione dello scambio dei doni. Una curiosità: a prescindere dalla loro figura, emergono delle caratteristiche comuni come la vecchiaia, la generosità, la capacità di spostarsi nell’aria, un animale che li accompagna.