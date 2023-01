Leasing auto: come funziona, quando conviene e perché richiederlo

Le nuove norme sulla circolazione di veicoli inquinanti e le necessità sempre differenti della vita potrebbero indurre a cambiare auto frequentemente. Per evitare di vincolare del capitale all’acquisto di un auto, il leasing è sicuramente la soluzione ideale: ecco come funziona e perché sceglierlo

In un mondo sempre più flessibile, in cui le esigenze possono cambiare da un momento all’altro, c’è bisogno di soluzioni di mobilità sempre nuove e flessibili. Il leasing auto è l’alternativa ideale all’acquisto di un auto nuova o usata. Perfetta sia per aziende, privati e Partite IVA, può essere la soluzione per necessità di mobilità a medio-lungo termine (dagli 1 ai 5 anni).

Il leasing, infatti, non è altro che una forma di finanziamento pensata per godere di un veicolo. A differenza dell’acquisto in cui – in cambio della proprietà – il cliente si impegna a pagare interamente il prezzo di listino del veicolo, il leasing prevede minori obblighi per l’acquirente. Sarà la banca o l’istituto di credito a corrispondere il costo del veicolo, il quale sarà rimborsato mensilmente dal cliente.

Possiamo quindi intuire che si tratta di una soluzione intermedia fra acquisto e noleggio lungo termine. Il cliente pagherà un canone mensile solo ed esclusivamente per il tempo e i chilometri beneficiati, mentre la proprietà rimarrà della banca o dell’istituto di credito che ha pagato il veicolo.

I contratti di leasing più comuni: quali sono?

I contratti di leasing possono essere personalizzati in base alle esigenze ma, di base, esistono alcune forme ricorrenti. La distinzione preliminare da fare è quella fra leasing finanziario e full leasing. La prima formula è decisamente più comune ed economica: il canone mensile risulta più basso in quanto il cliente paga unicamente il costo del veicolo più eventuali interessi. Ciò significa che la polizza RC Auto, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo auto vengono pagati dal cliente, ovvero dall’effettivo conducente.

C’è poi il full leasing, un pacchetto sempre più scelto in quanto totalmente all-inclusive. Il canone comprende anche servizi come l’assicurazione auto, manutenzione, soccorso stradale e molto altro. In questo caso l’addebito mensile risulterà più alto, ma non si dovrà pensare ad altra cosa che guidare.

C’è poi un’ulteriore differenziazione da fare, ovvero tra leasing con anticipo o senza anticipo. In genere le due modalità sono totalmente equivalenti, cambia solo la distribuzione del capitale da restituire alla banca o all’istituto di credito. Nel primo caso si corrisponderà un anticipo non rimborsabile pari al 10-20% dell’importo dell’auto. Questo verrà fatturato e sarà detraibile in quanto permetterà di abbassare il canone mensile. Nel secondo caso, invece, nulla sarà dovuto alla firma del contratto.

Perché conviene il leasing auto?

Il leasing auto ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro, ma è un’alternativa interessantissima per chi non vuole vincolare soldi a lungo termine. A differenza del noleggio, infatti, sarà sempre possibile “riscattare” il veicolo e guidarlo per più tempo rispetto a quanto stabilito inizialmente. Inoltre non ci si dovrà preoccupare di svalutazione del valore; le scadenze saranno onorate dalla società di leasing e – inoltre – si potrà circolare sempre su veicoli ecologici e a basse emissioni.