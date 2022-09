Lezioni private di chitarra: come imparare a suonare nel modo giusto

La chitarra è uno fra gli strumenti più interessanti che esistano. Imparare a suonarla, non a caso, è il sogno di molti. Ecco dove trovare lezioni private di chitarra e quali sono i primi passi da compiere

Che si abbia un’indole da rocker o da musicista classico, la chitarra è lo strumento adatto per avvicinarsi al mondo della musica. Acquistare la prima chitarra, sia essa elettrica, classica o semiacustica, può essere davvero economico ed è molto facile muovere i primi passi.

Il modo migliore per imparare a suonarla è sicuramente quella di affidarsi a un maestro competente. Un esperto, infatti, riesce da subito a capire come dirigere e sviluppare la passione musicale del proprio allievo. Le lezioni saranno quindi mirate ad acquisire consapevolezza dello strumento e conoscere i segreti del genere musicale a cui si propende. È proprio in base ai propri gusti musicali che si tende a scegliere il maestro adatto. Vediamo allora di cosa c’è bisogno prima di iniziare le lezioni private di chitarra.

Acquistare lo strumento adatto

Alla prima lezione sarà il proprio maestro a indicare quale chitarra acquistare o – in alternativa – se quella già posseduta è idonea. Nonostante la scelta per i chitarristi alle prime armi sia molto semplificata, è bene acquistare uno strumento che abbia le caratteristiche adeguate al genere musicale che si vuole suonare.

Se si guarda alle chitarre elettriche, ad esempio, si dovrà scegliere un modello che – oltre all’estetica – sia economico e funzionale. In altre parole si punterà a cercare un ottimo compromesso fra prezzo e acustica. Chi è invece interessato a un altro tipo di musica potrebbe virare sulle chitarre classiche o acustiche, per definizione non amplificate elettricamente o sulle chitarre semi-acustiche, un ibrido che potrebbe risultare molto interessante specialmente per generi come blues e jazz.

Nel caso della chitarra elettrica o semi-acustica si dovrà poi almeno acquistare un amplificatore e uno/più jack di collegamento. È sempre consigliato, poi, acquistare una custodia comoda (specialmente se ci si dovrà recare a casa del maestro o in accademia), e un set di plettri in plastica.

Perché scegliere da subito il maestro giusto?

Con il proprio insegnante privato è importante che si generi l’intesa giusta ma – ancor prima del feeling personale – si dovrà scegliere in base alle sue competenze. Prenotando una lezione di chitarra su uno dei molti siti dedicati all’insegnamento privato, si dovrà leggere attentamente la bio del maestro e la sua eventuale disponibilità a fare lezioni a domicilio.

Un trucco molto interessante potrebbe essere quello di sentire qualche brano composto o suonato dal maestro, spesso facilmente rintracciabili anche su Youtube. Appurato che è quello il genere di proprio gradimento, non si dovrà fare altro che prenotare la prima lezione e iniziare a suonare. I primi appuntamenti sono fondamentali: seppur ripetitivi, è qui che si pongono le basi del metodo e della tecnica. Non bisogna far altro, quindi, che ascoltare i consigli e concentrarsi unicamente sulla musica. Il risultato è sempre garantito!