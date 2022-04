Lo streetwear entra definitivamente nella moda maschile?

In passato la moda maschile, legata a canoni estetici oggi superati, ha sempre promosso l’eleganza tradizionale a tutti i costi. Completi sartoriali, camicie raffinate e così via. Anche i più grandi innovatori dello scorso secolo, come Armani o Versace, sono dovuti scendere a patti con questa consuetudine. Oggi lo streetwear entra in passerella, e si annuncia una piccola rivoluzione

Vedere felpe, tute, sneakers e altri abiti “streetwear” in passerella è sempre stato molto raro. Oggi le cose stanno decisamente cambiando. Grazie all’apporto rivoluzionario di alcuni stilisti come il compianto Virgil Abloh, il lusso si concilia sempre meglio agli abiti informali di tutti i giorni. La pandemia ci ha infatti insegnato che il comfort è una caratteristica irrinunciabile del nostro outfit. Viviamo meglio e lavoriamo meglio se riusciamo ad essere comodi e confident durante la giornata.

Ecco quindi che nel piccolo di ciascuno cadono diversi tabù: in ufficio non è più necessario il completo da lavoro, tendenzialmente scomodo e poco pratico. In altre parole il nostro prestigio lavorativo non è più rappresentato dalla tradizionale “uniforme” da lavoro. A dimostrarlo, prima di tutti, sono stati i nuovi punti di riferimento della nostra epoca. Imprenditori di successo come Elon Musk e Mark Zuckerberg riescono a conciliare professionalità, successo e abiti comuni: t-shirt, felpe, tute e sneakers in primis. Le boutique sono sostituite da negozi che vendono abbigliamento online di ogni tipo.

Streetwear e body positivity: un connubio importantissimo

Vestirci in modo informale e rilassato ci aiuta anche nello scendere a patti con l’ideale di bellezza maschile. È sempre più raro, infatti, vedere l’uomo macho con un fisico scolpito: entra nella moda l’uomo di tutti i giorni, con piccole imperfezioni fisiche e molto altro. Ecco perché, in ottica futura, la diffusione dei nuovi canoni estetici non farà altro che avvantaggiare chi ama vestire in modo informale. Tutti potranno così dare il meglio nella vita di tutti i giorni.

Un ibrido interessante

Nel settore del fashion, come lamentava recentemente uno stilista napoletano, lo streetwear in senso proprio è ancora osteggiato da molte maison e preso poco sul serio. Tuttavia abbiamo visto nelle più recenti collezioni che sono sempre più comuni ibridi fra completi tradizionali e soluzioni sartoriali ultra comode.

Il fit oversize è letteralmente ovunque: le giacche sono sempre più larghe e le spalle diventano molto rilassate. Per quanto riguarda i pantaloni, invece, le tute da ginnastica hanno profondamente influenzato la moda uomo. È molto comune vedere pantaloni larghi, retti da elastico in vita e chiusi da piccoli elastici sulla parte inferiore.

È un messaggio molto importante: l’eleganza passa per i capi che ci fanno stare bene. La transizione fra smart working e vita da ufficio sarà così sempre meno traumatica.

Scarpe sempre più comode

Passerà ancora un po’ di tempo prima di parlare della comparsa di sneakers alle sfilate di alta moda, ma anche lo stile delle scarpe si sta adeguando alle nuove tendenze. Alla pelle rigida e laccata si sostituisce un cuoio più rilassato, privo di forme spigolose e dalla forma ergonomica. Non ci resta che aspettare la nuova collezione per provare in prima persona alcune delle novità più interessanti.