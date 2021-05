Chi è Ludovica Brambilla, figlia di Irene Pivetti

Ludovica Brambilla è la figlia di Irene Pivetti e Alberto Brambilla. I due, conosciuti in occasione di una raccolta firme per un candidato sindaco di Milano, si sono sposati nel 1997. Dalla loro unione, terminata con la separazione nel 2010, è nato anche Federico.

Nonostante la fine del matrimonio, la Pivetti lo ricorda dolcemente in un’intervista rilasciata qualche anno fa al quotidiano La Stampa: “Era un ragazzo generoso, dalla faccia pulita, lo sguardo intelligente. Ad agosto partimmo per le vacanze con amici, dopo tre giorni mi ha chiesto di sposarmi. Un colpo di fulmine a scoppio ritardato”.

Ludovica Brambilla, allora 19enne, si è sposata presso la chiesa di San Paolo Apostolo a Milano nel 2017 con Camil Grimaldi, l’autore del messaggio d’amore pubblicato su Facebook.

Queste le sue parole:

Ormai manca poco a uno dei giorni più belli della mia o meglio nostra vita. Ad oggi è complicato spiegare quello che provo per te ogni giorno, all’inizio quando ci siamo conosciuti ci riuscivo, ora non più perché quello che provo per te è indescrivibile a parole. Spero solo di essere in grado quindi con i fatti di dimostrarti ogni giorno quanto è vero che per me sei bella come il sole all’est e quanto tu ormai nella mia vita sia importante. Ti amo tanto amore mio”.