Maltempo, Pioggia e Neve in tutta Italia: le Previsioni meteo

La nostra penisola continua a essere interessata da correnti fredde provenienti dal Nord Atlantico. Tutto questo per colpa del ciclone atlantico. Da giovedì scorso si sono verificate nevicate fino a quote pianeggianti.

Pioggia freddo e neve

Dopo una breve pausa ritorna un secondo vortice ciclonico che ha già raggiunto buona parte del Nord, la Sardegna e la Toscana. Su queste zone si stanno verificando piogge ma anche nevicate soprattutto sul Nordovest. Nella giornata di oggì Santa Lucia è previsto un forte maltempo con vento, pioggia, intensi temporali, nubifragi e nuove nevicate in pianura.

Nel corso della mattinata la neve cadrà su Piemonte orientale, in Lombardia, in città come Milano, Bergamo e Varese. Fiocchi attesi anche sull’entroterra ligure, specie sul savonese e genovese a partire dai 300 metri di quota. Le città a RISCHIO neve dove si potranno accumulare fino a 5 cm saranno: Torino, Novara, Alessandria, Vercelli, Milano, Varese, Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia, Piacenza, Parma, Vicenza e Verona.

La pioggia come abbiamo detto bagnerà la Sardegna, la Toscana e subito dopo si sposterà lungo tutto il versante tirrenico. Il tempo rimarrà grigio e piovoso su tutte le regioni settentrionali con il rischio di neve a quote molto basse.

Scuole chiuse a Napoli e a Roma

Nubifragi e forti rovesci sono attesi anche sul Lazio e la Campania, a rischio anche le città di Roma e Napoli dove è stata proclamata l’allerta meteo della Protezione Civile con scuole chiuse a scopo precauzionale. Tra il pomeriggio e la sera quindi le aree interessate saranno sotto stretta osservazione dagli esperti.