Maltempo in Sardegna: Crolla Ponte sulla Statale 195

Disastro sulla statale 195, prima la pioggia e poi il crollo. Sembra una scena già vissuta meno di due mesi fa, alle 11:36 del 14 Agosto crollarono 200 metri di carreggiata del viadotto sull’A10 del ponte Morandi a Genova, causando morti e feriti .

Questa volta a crollare è il Ponte sul Rio Santa Lucia lungo la Statale 195 che parte da Cagliari,questo tratto collega i Comuni di Capoterra e Pula terminando a San Giovanni Pula.

Una forte ed abbondante pioggia ha fatto salire i livelli del fiume che si è ingrossato ed è esondato facendo crollare il ponte .

Fortunatamente questa volta la tragedia si è sfiorata , perché qualche chilometro prima del punto crollato , era già ceduto un pezzo provocando una voragine , motivo per cui la polizia locale aveva deciso di chiudere la statale nella zona del Ponte Scala, non consentendone più il transito .

L’esondazione avvenuta nella mattinata , ha inghiottito tutto quello che rimaneva della strada .

La Statale è completamente tagliata in due .

Queste piogge torrenziali hanno portato alla mente la tragica alluvione del 22 ottobre di dieci anni fa nella quale morirono quattro persone .

Anche altre zone al Sud della Sardegna sono impraticabili a causa degli allagamenti mettendo in pericolo gli automobilisti di passaggio. Per l’allerta Meteo è stata emanata l’ordinanza della chiusura delle scuole a Cagliari ed anche in Liguria fino a giovedì , la chiusura è estesa anche per impianti sportivi ,parchi , cimiteri e mercati .