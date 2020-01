Mara Maionchi: Età, Marito, Frasi e Altezza della giudice di X Factor

Mara Maionchi è uno dei personaggi più simpatici della musica italiana. Ecco tutte le informazioni utili su età, carriera, vita privata e citazioni della giudice di X Factor.

Le frasi di Mara Maionchi fanno sempre discutere come per esempio quelle recentemente pronunciate contro il cantante Junior Cally e la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, ma chi è veramente la produttrice discografica che il grande pubblico ha conosciuto grazie a X Factor? Ecco tutte le informazioni più interessanti su Mara Maionchi e la sua vita.

Età: 79 anni

79 anni Data di nascita: 22 aprile 1941

22 aprile 1941 Luogo di nascita: Bologna

Bologna Altezza: 1,70 m

1,70 m Professione: produttrice discografica

produttrice discografica Marito: Alberto Salerno

Chi è Mara Maionchi?

Mara Maionchi è una delle produttrici discografiche e personaggi televisivi più noti al grande pubblico. Le sue prime affermazioni nel mondo musicale risalgono agli anni 60′ ma la grande notorietà è arrivata solo negli ultimi anni grazie al ruolo di giudice a X Factor ricoperto in maniera estremamente simpatica e competente. Nel corso della sua carriera discografica Mara Maionchi ha preso parte al lancio di artisti poi divenuti di caratura internazionale come Gianna Nannini, Fabrizio De Andrè e Mia Martini.

Dopo le prime esperienze lavorative il grande salto arriva nel 1967 quando entra a far parte della casa discografica Ariston Records, successivamente entra in contatto con Battisti e Mogol per i quali si occupa dell’ufficio stampa della loro etichetta. Nel 1975 entra nella Dischi Ricordi inizialmente con l’incarico di responsabile editoriale ma ben presto c’è il salto a direttrice artistica che la porta a fare esperienze molto importanti. Dopo questa lunga gavetta, Mara Maionchi decide di mettersi in proprio per far fruttare meglio le sue capacità di talent scout e così nel 1983, insieme al marito Alberto Salerno, fonda Nisa, la sua casa discografica. Negli anni la Maionchi porta al successo cantanti molto importanti come Tiziano Ferro che proprio con lei muove i primi passi nel mondo della musica.

Negli anni 90′ l’esuberante Mara Maionchi tenta anche una carriera politica che per poco non la porta a divenire sindaca del Comune di San Fermo della Battaglia in Provincia di Como ma il richiamo della musica si fa sentire e allora nel 2008 intraprende la strada di giudice di X Factor. Dall’anno scorso ha iniziato a ricoprire lo stesso ruolo anche nel programma Italia’s Got Talent sempre su Sky Uno.

Mara Maionchi: marito e vita privata

Il marito di Mara Maionchi è il discografico Alberto Salerno che ha conosciuto all’inizio della sua carriera e ha sposato nel lontano 1976. Dal matrimonio tra Mara e Alberto sono nate le figlie Giulia e Camilla che hanno reso la Maionchi nonna dei piccoli Nicolò, Mirtilla e Margherita. Nel 2017 la vulcanica giudice di X Factor ha reso pubblica la sua lotta contro il cancro al seno e in questi ultimi tempi è divenuta testimonial per la prevenzione di questa grave malattia.

Mara Maionchi: frasi

In questi anni da giudice di X Factor Mara Maionchi è divenuta spesso virale grazie a sue frasi molto colorite ma efficaci. Ecco una selezione delle sue migliori dichiarazioni: