“Maria, regina di Scozia”, Trailer e Trama del Film (Video)

Scordate qualsiasi adattamento passato della “faida” tra Maria, regina di Scozia e sua cugina Elisabetta I. Scordate Cate Blanchett e Vanessa Redgrave e dimenticate le disavventure romanzate della serie americana “Reign”. Stanno per tornare al cinema e in grande stile due delle figure femminili più importanti della storia inglese moderna. “Maria, Regina di Scozia” uscirà nelle sale italiane a Gennaio e con un cast stellare è pronto a farvi immergere nella storia e nelle travolgenti passioni di due donne schiacciate dalle responsabilità e dai doveri. Saorsie Ronan (“Espiazione”, “Lady Bird”) sarà Maria mentre Margot Robbie (“The Wolf of Wall Street”, “Tonya”) sarà Elisabetta, due attrici entrambe candidate all’Oscar.

In questi giorni è stato diffuso il nuovo trailer del film che vede Maria, già vedova a 18 anni, ritornare in Scozia per riprendere il suo legittimo trono d’Inghilterra dalla cugina. Le due donne faranno di tutto per tenersi stretto ciò che hanno e ciò che credono debba essere loro di diritto. Le giovani regine percepiscono l’altra, la “sorella” come una minaccia, ma sono attratte dal reciproco fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l’indipendenza.

A completare il cast troviamo Guy Pearce (“Memento”, “Il discorso del re”) nei panni del consigliere di Elisabetta, David Tennant (“Doctor Who”, “Jessica Jones”) in quelli di un prete protestante e Jack Lowden (“Dunkirk”) come secondo marito di Maria Stuarda.

Il film è l’esordio alla regia cinematografica (precedentemente ha diretto solo per il teatro) di Josie Rourke. Basato sul libro “My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots” di John Guy, vanta anche una troupe stellare con i Premi Oscar Alexandra Byrne per i costumi e Jenny Shircore per il trucco e acconciature.

Il film avrà la sua premiere all’AFI Festival il 15 novembre e sarà distribuito dalla Focus Features a partire dal 7 dicembre negli Stati Uniti.

Qui sotto potrete vedere il nuovissimo trailer in italiano del film: