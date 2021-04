Mario Ciaccia e la presentazione dell’Atletico Terme Fiuggi

Rilanciare il territorio attraverso il calcio: è questa la mission alla base del progetto “Atletico Terme Fiuggi” noto club di serie D messo in atto dall’imprenditore Mario Ciaccia, noto imprenditore romano ben noto non solo per le sue opere edilizie ma soprattutto per l’impegno nel sociale.

Come tutti sappiamo, l’imprenditore romano Mario Ciaccia sia nel corso degli anni passati che negli scorsi mesi, ha fatto molto parlare di sé sotto diversi punti di vista.

Il suo nome unito a quello del fratello Davide è infatti collegato a moltissimi argomenti, tra i quali importanti scoperte in campo edilizio e numerosi progetti per quanto riguarda il settore delle costruzioni e delle detrazioni fiscali.

Non tutti sanno però della grande passione che Mario Ciaccia ha fin da quando era un ragazzino; l’imprenditore romano, infatti, ha sempre adorato e amato tutto quello che risulta essere collegato al mondo dello sport, particolarmente al calcio.

Proprio per questo motivo nel corso della sua vita e nel bel mezzo dell’affermazione della sua carriera lavorativa, ha deciso di acquistare e supportare diverse squadre calcistiche, per far sì che esse riuscissero ad affermarsi a livello locale e nazionale.

Il suo ultimo progetto riguarda l’Atletico Terme Fiuggi.

Il nuovo progetto di Mario Ciaccia

In vista della presentazione di questo evento, Mario Ciaccia ha dichiarato in diverse interviste che sono state davvero molte le iniziative e le proposte prese in considerazione affinché questo progetto di rinnovamento potesse avvenire nel migliore dei modi.

Durante la prima partita di coppa che si svolgerà all’inizio della nuova stagione calcista 2021, si vuole ribaltare la situazione e cercare di far passare la squadra in serie B, poiché a detta dell’imprenditore e di suo fratello, sono davvero molto validi i talenti presenti all’interno della squadra.

Tutto ciò ha come fine quello di far ripartire il campionato di calcio in seguito al periodo di stasi dovuto alla pandemia da Coronavirus e alle battute di arresto che lo sport ha vissuto in questo ultimo periodo.

Mario Ciaccia cerca il supporto del pubblico e della stampa

Questo progetto molto nobile e che parte con i migliori propositi, ha bisogno del giusto supporto per decollare.

Purtroppo, le parole espresse dal presidente Ciaccia Mario non sono state delle migliori, in quanto si dichiara leggermente deluso dai fatti recentemente accaduti.

Il patron ha dichiarato che per supportare questo progetto ha fatto in modo che venisse stilato un programma di abbonamenti che, per venire incontro ai tifosi, sarebbero stati venduti solamente a 50€, cifra che, a detta dell’imprenditore romano, tutti si possono permettere per assistere alle partite della propria squadra del cuore.

Questa iniziativa però non ha riscosso il successo sperato, perché una vasta quantità di abbonamenti è rimasta completamente invenduta, eventualità che Mario Ciaccia non aveva minimamente preso in considerazione.

L’amministratore Mario Ciaccia ha quindi colto al volo l’occasione per fare un appello alle persone, chiedendo loro di supportarlo in questa vicenda, in quanto riempire mille posti allo stadio non è solo utile all’economia del paese, ma fa sì che anche i calciatori si sentano motivati e vengano spronati al meglio durante il gioco dai propri ammiratori.

Il tifo, infatti, non farebbe altro che far sentire ai giocatori il sostegno da parte chi li osserva e di chi tifa per loro, invogliandoli a fare sempre meglio e facendo sì che essi si sentano all’altezza del ruolo che ricoprono.

L’imprenditore cerca quindi il supporto della popolazione in modo che il suo programma possa raggiungere i traguardi prefissati e allo stesso tempo sollecita l’intervento della stampa, che grazie ai suoi mezzi di propaganda e comunicazione di massa, potrebbe riuscire a trasmettere questo messaggio su ampia scala, coinvolgendo attivamente tutte le persone che andranno a seguire e a supportare questo progetto in ogni sua fase.