Matrimonio tra Irene Pivetti e Alberto Brambilla: perché si sono lasciati?

Il matrimonio tra Irene Pivetti e Alberto Brambilla è finito nel 2010 dopo oltre dodici anni in cui la coppia aveva attirato l’interesse di molte persone incuriosite dalla notevole differenza di età che intercorre tra due ormai ex coniugi. Dall’ex marito Irene Pivetti ha avuto due figli che, a quanto pare, hanno ”gestito” insieme anche dopo la separazione senza lasciarsi trascinare in acredini e scontri troppo duri.

I motivi della fine della storia tra l’ex presidente della Camera e il suo giovane compagno non sono noti nel dettaglio: infatti, la Pivetti all’epoca si limitò a dichiarare che era stato il marito a chiedere la separazione per ”voltare pagina”, lasciando intendere di non essere stata lei a voler interrompere il loro rapporto.

Perché la Pivetti e Brambilla si sono lasciati?

Irene Pivetti e Alberto Brambilla, a quanto pare, si sono lasciati per decisione di lui ma i rapporti tra i due sono sempre restati molto pacifici e cordiali. Come detto, non è dato sapere quale sia stata la causa scatenante della rottura tra i due ne tanto meno è possibile sapere che ruolo abbia giocato la notevole differenza di età che intercorre tra i componenti di questa coppia che negli anni ’90 fece molto parlare di sé.

Come si sono conosciuti Irene Pivetti e l’ex marito?

Irene Pivetti e l’ex marito Alberto Brambilla si sono conosciuti a Milano nel corso di una delle attività politiche che vedevano coinvolta la giovane leghista la quale all’epoca, oltre a essere un esponente di spicco della Lega Nord, aveva già messo a curriculum l’importante esperienza di più giovane presidente della Camera della storia repubblicana.

I due sono convolati a nozze nel 1997 nonostante l’incredulità di qualche benpensante che considerava eccessivi i dieci anni in meno dello sposo rispetto alla sposa e dalla loro unione sono nati Ludovica e Federico. A quanto pare sarebbe stato Brambilla a consigliare alla moglie di abbandonare il mondo della politica per intraprendere una carriera televisiva che, tra alti e bassi, dura tutt’oggi.