Memo Remigi: Età, Moglie, Lutto e la storia con Barbara D’Urso

Memo Remigi, 83 anni a maggio, è spesso stato al centro delle cronache rosa per via di alcune sue relazioni avvenute anche durante il matrimonio con l’amata moglie Lucia. Una delle storie più celebri del cantante è stata quella che all’inizio degli anni ’80 lo ha visto legarsi a una giovanissima Barbara D’Urso che in quel periodo stava muovendo i primi passi all’interno del mondo dello spettacolo.

Di recente Memo Remigi ha raccontato in un’intervista alcuni aspetti della sua storia con la nota conduttrice Mediaset che, stando alla versione del cantante, sarebbe stata la causa del divorzio tra lui e la moglie. La D’Urso ha smentito categoricamente di aver avuto una relazione con Remigi mentre era ancora sposato raccontando di averlo solo ospitato dopo che la consorte lo aveva cacciato di casa.

Come si chiama la moglie di Memo Remigi?

La moglie di Memo Remigi si chiamava Lucia Russo ed è venuta a mancare il 12 gennaio 2021 all’età di 81 anni. I due coniugi, come anticipato, nel 1983 avevano divorziato ma successivamente si sono riappacificati e hanno vissuto insieme fino alla scomparsa della donna. Memo Remigi e la moglie Lucia si erano sposati nel 1966 e, pertanto, eccezion fatta per la crisi appena raccontata, sono stati insieme per quasi cinquantacinque anni.

Memo Remigi: la storia con Barbara D’Urso

La storia tra Barbara D’Urso e Memo Remigi sarebbe nata oltre quarant’anni fa quando l’attuale conduttrice di Pomeriggio 5 non era ancora ventenne. Secondo il racconto di Remigi, i due si sarebbero conosciuti prima della momentanea separazione dalla moglie che sarebbe stata causata proprio dalla scoperta del tradimento del marito da parte di quest’ultima.

La versione dei fatti fornita da Barbara D’Urso è però diversa: infatti, la conduttrice ha affermato che il rapporto con Memo Remigi risale a un periodo successivo alla sua separazione e che, quindi, lei non è mai stata l’amante di un uomo sposato. Dopo la cacciata di casa di Remigi da parte della moglie il cantante ha convissuto in un bilocale che, stando a quanto riferito dalla D’Urso, sarebbe stato pagato da lei.