Mercati finanziari: facciamo il punto sugli asset da monitorare per fare trading online

Mentre i numeri del trading digitale in Italia sono in rapida crescita, crescono rapidamente anche le ricerche sul web da parte soprattutto di investitori alle prime armi. I nuovi traders sono interessati ad avere delle informazioni sugli assets su cui investire e si recano sui motori di ricerca per reperire i migliori portali da cui attingere informazioni.

Sono nati negli anni diversi portali specializzati che si occupano di questa tipologia di investimento e che mettono a disposizione dei lettori una grande mole di contenuti di alta qualità, la maggior parte dei quali sono tra l’altro fruibili a costo zero. Questi siti web hanno favorito la diffusione del trading online, consentendo anche ai clienti meno esperti e con piccoli capitali di entrare nel mondo finanziario e di iniziare a muovere i primi passi con gli investimenti digitali.

Trading online nel 2022: gli assets da tenere d’occhio

Investire con il trading online nel 2022 può essere la scelta giusta per generare delle entrate economiche extra e per ottenere dei profitti sfruttando le oscillazioni dei mercati. Prima di iniziare a investire è necessario però capire su quali assets focalizzare l’attenzione, così da dedicare a ciascuna tipologia di essi il tempo necessario per apprendere le nozioni fondamentali e per capire come muoversi al meglio.

Mercato azionario

Tra gli assets che offrono le migliori opportunità di guadagno vi sono sicuramente le azioni. Il mercato azionario nel 2022 sta vivendo un momento di crisi generalizzata, ma secondo gli analisti esperti le opportunità di ottenere dei profitti investendo in azioni non mancano. Il suggerimento è di muoversi con cautela, ricordando che le azioni rappresentano una componente di rischio per il proprio portafoglio e che se non si intende avere un portafoglio con rischio complessivo troppo elevato le azioni devono essere affiancate a strumenti finanziari più sicuri, ad esempio le obbligazioni.

Mercato valutario

Gli analisti per il 2022 consigliano di tener d’occhio anche gli investimenti sul mercato valutario. Questo particolare settore del trading prende il nome di forex e si basa sulla compravendita di coppie di valute. Il potere di acquisto delle singole valute varia nel tempo e gli investitori possono ottenere dei profitti sfruttando a loro vantaggio proprio queste oscillazioni.

Per la diversificazione del portafoglio l’apertura di posizioni nel mercato del forex può essere una buona strategia, soprattutto se si decide di puntare sulle valute con elevati volumi di scambi. Attraverso le piattaforme di investimento online è possibile anche operare con le valute esotiche, le quali hanno volumi di scambi più bassi e sono caratterizzate da una volatilità maggiore. Il rischio delle valute esotiche è maggiore, motivo per cui le posizioni su questi assets devono essere gestite con attenzione.

Mercato delle materie prime

Per gli investimenti nel 2022 gli esperti dei mercati finanziari suggeriscono di prendere in esame il mercato delle materie prime. Lo studio dei grafici di questi assets mette in luce un aumento della richiesta per alcuni di essi, aumento che non ha visto però una parallela crescita dell’offerta da parte del mercato. Questo è il motivo che ha spinto alla crescita dei prezzi di alcune materie prime e al profitto per coloro che avevano deciso di investire su di esse.

Diversificare il portafoglio per cogliere le opportunità

Per provare a cogliere le opportunità dei vari mercati gli investitori potrebbero scegliere di diversificare il portafoglio.

La diversificazione aiuta a tenere sotto controllo il rischio complessivo delle operazioni finanziarie, consentendo di stabilire il rischio totale scegliendo con cura gli assets su cui investire e i mercati da monitorare. Nonostante un’attenta diversificazione va ricordato che non sarà possibile eliminare del tutto il rischio.