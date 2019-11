Brutte notizie dal meteo: in Sicilia l’inizio della prossima settimana non sarà dei migliori. Domani e dopodomani attese piogge, venti e burrasca

Sensibile peggioramento per il meteo in Sicilia nei prossimi giorni. Le condizioni meteorologiche peggioreranno notevolmente nei prossimi giorni con un inizio di settimana che metterà alla prova la pazienza dei siciliani. Piogge, vento forte e soprattutto calo deciso delle temperature. È questo il quadro che si prospetta per il meteo in Sicilia già a partire dai primi giorni della prossima settimana.

Il ciclone mediterraneo, che nelle prossime ore investirà l’Italia intera, si è in realtà formato tra Sardegna e Tunisia e inizierà il “tour” in Italia proprio a partire dalla Sicilia. A partire dalla giornata di lunedì si prevede l’arrivo di una severe ondata di piogge e fenomeni temporaleschi di rilevante entità che toccherà prima la Sicilia per poi risalire in Calabria Jonica, Basilicata e Puglia con una previsione di eventi pluviometrici prossimi ai 200mm.

Come se non bastasse, attesi anche venti di scirocco con raffiche anche oltre i 100 km/h e intense mareggiate, soprattutto sul versante jonico, con onde fino a 5 metri.

Con un panorama simile, è chiaro come la Protezione Civile della Regione Sicilia abbia emanato un’allerta meteo arancione per criticità idrogeologiche e idrauliche almeno fino all’intera giornata di lunedì, quando ci sarà un ulteriore aggiornamento.