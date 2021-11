I migliori altoparlanti portatili per Android

Altoparlante Bose Soundlink Micro Bluetooth: nonostante le sue piccole dimensioni, questo altoparlante portatile è in grado di riprodurre bassi importanti. Possiamo dire che Bose ha creato uno dei migliori altoparlanti Bluetooth sul mercato. Puoi aspettarti un’eccellente qualità del suono quando usi Soundlink.

Una delle caratteristiche più vantaggiose di questo diffusore è il suo grado di resistenza all’acqua IPX7, che lo rende ideale per viaggi in spiaggia, feste in piscina, ma anche sotto la doccia. Inoltre, ha un cinturino in silicone antistrappo sul retro in modo che possa essere portato ovunque e fissato ovunque.

Altoparlante Sony XB 10

L’SRS-XB10 è anche un altoparlante portatile per telefoni Android con dimensioni compatte e design leggero. Disponibile in 6 diversi colori: nero, blu, verde, bianco, rosso e giallo.

Abbastanza impressionante in questo piccolo altoparlante sono i bassi potenti che abbiamo sperimentato durante l’ascolto dell’XB 10. Sfortunatamente, quando suoniamo brani che contengono molti bassi, abbiamo già riscontrato una certa distorsione ad alto volume.

Questo altoparlante portatile può essere collegato non solo tramite Bluetooth ma anche tramite NFC. Può durare fino a 16 ore e, sebbene a prova di gocciolamento, non è completamente resistente all’acqua.

JBL Clip 3

Quando si tratta di altoparlanti Bluetooth portatili, non può mancare nemmeno il JBL. Disponibile in 11 colori, JBL Clip 3 offre un suono chiaro e brillante e bassi corretti.

Il JBL Clip 3 ha un design estremamente robusto con un moschettone integrato. Ha anche un vivavoce integrato impermeabile IPX7 e può riprodurre fino a 10 ore. Inoltre, puoi aspettarti un’eccellente qualità del suono da questo piccolo altoparlante portatile.

Bang & Olufsen Beosound Esplora

Se ami il basso, Bang & Olufsen Beosound Explore è la scelta perfetta per te. Anche se il prezzo è un po’ alto, vale la pena provare con la sua fantastica qualità del suono, la batteria a lunga durata e il design accattivante.

La batteria promette 27 ore di funzionamento e l’altoparlante è facile da trasportare e ha un aspetto gradevole. Inoltre, è resistente ai graffi, alla polvere e all’acqua. Puoi leggere i test dettagliati degli altoparlanti sulla pagina Perfect Acoustic.

I migliori altoparlanti Apple

L’Apple HomePod Mini è il miglior altoparlante Apple che abbiamo provato finora. Questo piccolo altoparlante ha un assistente Siri integrato per l’uso domestico e comprende le nostre istruzioni da remoto e in ambienti rumorosi. La gamma media è equilibrata, le voci e gli strumenti definiti e precisi suonano perfettamente. A volte le voci e gli strumenti più alti suonavano un po’ noiosi. Anche al massimo volume, viene mantenuta la chiarezza dei suoni. Grazie al suo design a 360 gradi, può essere posizionato quasi ovunque, in modo che il palcoscenico sia ampio e naturale. Con l’app Apple Home, puoi abbinarlo a un altro altoparlante compatibile per creare una coppia stereo. Puoi anche collegarlo a diversi altri altoparlanti se vuoi che l’altoparlante riempia una stanza grande senza dover aumentare il volume.

Sfortunatamente, come la maggior parte dei piccoli altoparlanti, questo modello ha difficoltà a riprodurre il rombo profondo nelle gamme basse che i fan dei bassi normalmente si aspetterebbero, e non ci sono EQ o preset per perfezionare il suono. Sfortunatamente, non possiamo accoppiare i nostri dispositivi con l’altoparlante tramite Bluetooth, quindi non puoi semplicemente eseguire lo streaming di contenuti audio tramite Bluetooth. È possibile utilizzare solo una connessione Bluetooth per trasmettere l’audio.

Compatibile con Apple AirPlay.

Gli altoparlanti Apple generalmente supportano Apple AirPlay, quindi puoi accoppiare il tuo iPhone con l’altoparlante per riprodurre contenuti musicali in modalità wireless. Per utilizzare Apple AirPlay, sia l’altoparlante che l’iPhone devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi. Gli altoparlanti Apple di solito hanno un assistente vocale Siri integrato ed hanno un’incredibile controllabilità grazie al loro design a 360 gradi, che si traduce in un campo sonoro aperto e spazioso. Gli altoparlanti Apple devono essere collegati per essere utilizzati, quindi lo consigliamo come altoparlante domestico piuttosto che come altoparlante portatile. Purtroppo non sono resistenti agli urti e all’acqua.