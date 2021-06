Migliori Prestiti Online: quali sono e come riconoscerli

I prestiti online sono spesso molto più convenienti di quelli offerti in filiale. Sono infatti molte le offerte degli istituti di credito riservate ai clienti online. Ecco come riconoscere le migliori e qual è il prestito più conveniente del 2021

I prestiti personali sono strumenti molto utili per ottenere per affrontare spese impreviste o per realizzare alcuni sogni del cassetto come una vacanza o un’auto nuova. Chiederli online è molto più comodo per molteplici ragioni, tra cui il risparmio di tempo e la totale trasparenza del materiale informativo. Uno dei migliori prestiti per servizi offerti e per tasso di interesse è indubbiamente Prestito Pronto Tuo di Sella Personal Credit: uno strumento flessibile che permette di ottenere subito fino a 25.000 euro.

Come funziona Prestito Pronto Tuo?

Il prodotto può essere richiesto direttamente online per le più varie finalità, tra cui: dilazione di altri prestiti attivi o acquisto di beni e servizi. Il prestito per estinguere o dilazionare finanziamenti già attivi è definito di “consolidamento debiti”. Pronto Tuo si occuperà di prendere in carico il precedente contratto, la cui rata è diventata troppo onerosa, e proporre una maggiore dilazione nel tempo. Con una rata più bassa sarà possibile riappropriarsi del proprio stipendio o pensione.

Il prestito Pronto Tuo è inoltre perfetto per l’acquisto di beni o servizi, come – per l’appunto – la vacanza che si sognava da tempo, un nuovo arredamento per la casa, iscrizione a corsi di formazione e molto altro. L’importo massimo finanziabile è di 25.000 euro, ripagabile fino a 10 anni dalla stipula del contratto.

Il vantaggio di Pronto Tuo è quello di poter fare la richiesta e gestire la pratica totalmente online: non sarà necessario, quindi, recarsi presso una filiale o una sede fisica. Un consulente di Sella Personal Credit seguirà la richiesta dall’inizio alla fine e sarà possibile ottenere consigli e indicazioni per la compilazione della documentazione direttamente in video-conferenza.

Pronto Tuo può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, lavoratori autonomi con almeno 24 mesi di attività e da tutti i pensionati che abbiano al massimo 78 anni al momento dei termini contrattuali.

Tasso d’interesse e spese accessorie: perché conviene Pronto Tuo

I prodotti a tasso fisso sono in questo momento i più convenienti in sede di finanziamento. Il TAN medio è ai minimi storici da mesi: mantenerlo invariato per tutta la durata del contratto permette di risparmiare sull’ammontare degli interessi. In aggiunta a questo vantaggio, Pronto Tuo – essendo totalmente smart e online – non prevede spese di istruttoria pratica, costi mensili di gestione e spese per invio comunicazione: tutti elementi che permettono a Sella Personal Credit di fornire un TAEG particolarmente conveniente.

I prestiti migliori, infatti, non si riconoscono solo dal TAN basso, ma dalla differenza che intercorre fra TAN e TAEG, che nel caso di Pronto Tuo è molto contenuta: questo parametro offre al cliente la certezza di un prestito snello che non appesantisce la rata mensile con tasse, imposte e costi di gestione.

Richiedere Prestito Pronto Tuo è, in conclusione, molto semplice. Basta visitare il sito ufficiale, inserire l’importo desiderato e richiedere senza impegno un preventivo. Nel caso l’offerta commerciale sia conveniente, la stipula del contratto è quasi immediata e – dopo l’approvazione della pratica – gli importi saranno erogati nel giro di pochi giorni lavorativi.