MILANO JEWELRY WEEK 1° EDIZIONE : Curiosità, Info e Date

In tanti ci siamo chiesti spesso, perché il palinsesto milanese, oltre la settimana del design e quella della moda, non si occupasse del gioiello, che a metà tra l’uno e l’altro è un mondo a parte.

Dal 24 al 27 Ottobre 2019, si svolgerà finalmente la 1°edizione della Milano Jewelry Week che non solo vestirà Milano di estro artistico, ma accoglierà i maggiori esponenti del settore da tutto il mondo.

San Babila, Duomo, Brera ed il centro storico saranno protagonisti dell’evento, raccogliendo all’interno di questo frizzante contenitore svariati eventi e location: gallerie d’arte e di gioiello, boutique, atelier, laboratori. I visiatatori saranno coinvolti senza tregua in una esperienza unica in mostre collettive, personali, workshop, lecture, conferenze, contest e performance.

Questa prima edizione, nasce da un’idea di Prodes Italia, una società specializzata nel realizzare e sponsorizzare a livello internazionale progetti di aziende operanti nei settori dell’alta gioielleria, arte, design, fashion e wine. Grazie ed in seguito alla sua decennale esperienza, ha intercettato l’esigenza di dare il meritato risalto al mondo del gioiello contemporaneo.

Tra le esposizioni:

ARTISTAR JEWELS 2019 FALL EDITION

La più grande collettiva della Milano Jewelry Week, ARTISTAR JEWELS, tra le mura di Palazzo Bovara, nel centro di Milano esporrà al pubblico circa 500 creazioni di Artisti e Designer selezionati e provenienti da tutto il mondo, operanti nel settore del gioiello contemporaneo. L’esposizione articolata in diversi ambiti di ricerca, porterà il visitatore in un mondo di Avanguardia, innovazione, prezioso e riciclo.

Dove: Palazzo Bovara | Corso di Porta Venezia , 51, Milano

quando: 24 – 27 Ottobre 2019 dalle 10:00 alle 17:00 / 25 – 26 Ottobre dalle 10:00 alle 18:00

WEARABLE ART. JEWELRY BY ARTISTS AT BABS ART GALLERY

La Milano Jewelry Week, è la giusta occasione per la BABS ART GALLERY, che inaugura una mostra collettiva di grande valore artistico, culturale e concettuale, esponendo le sculture indossabili di Ugo Nespolo, Chiara Dynys, Alex Pinna, Riccardo Gusmaroli, Antonio Paradiso, Jessica Carrale e Orna Ben – Ami.

La galleria fondata nel 2018 da Barbara Lo Bianco, ha l’obiettivo di collaborare specificamente con artisti che realizzano appositamente gioielli come fossero sculture da indossare.

Dove: BABS ART GALLERY | Via Maurizio Gonzaga, 2, Milano

Quando: 24 – 25 Ottobre 2019 dalle 10:00 alle 18:00 / 26 – 27 Ottobre dalle 11:00 alle 17:00

JEWELEVENT MADE IN ITALY

La Galleria Rossini, fondata nel 2012 da Marco Rossini, offre al pubblico uno spazio specializzato nell’ambito del gioiello d’autore, con l’obiettivo di far crescere e diffondere la cultura del gioiello contemporaneo in Lombardia e nel mondo.

In esclusiva per la settimana milanese del gioiello, la galleria organizza una mostra che punta principalmente a mettere in risalto il Made in Italy. L’obiettivo è di mostrare e rendere omaggio alla cura, la ricercatezza, la tecnica e la cultura, tutte italiane, sottolineandone l’unicità nel mondo.

Dove: GALLERIA ROSSINI | Viale Monte Nero 58, Milano

Quando: 24 – 27 Ottobre 2019 dalle 10:00 alle 19:00

Tra le Lectures:

IL GIOIELLO DIETRO LE QUINTE: VIAGGIO SU UN PIANETE SCONOSCIUTO

La Scuola Orafa Ambrosiana, che dal 1995 mette in campo un’offerta formativa di circa 19 corsi pratici in ambito oreficeria, in occasione della Milano Jewelry Week accompagnerà il pubblico in un viaggio nel mondo del gioiello aiutandolo ad esplorare e conoscere gli aspetti più interessanti. Nello specifico, la lecture analizzerà in maniera esaustiva le differenze fondamentali che intercorrono tra gioiello contemporaneo e bigiotteria.

Dove: Scuola Orafa Ambrosiana | Via Tadino 30

Tra i Workshop:

OREFICERIA 101

La Scuola Orafa Galdus, in occasione della Milano Jewelry Week, regala attraverso un workshop, la possibilità unica di realizzare un gioiello, il proprio gioiello dei sogni. Lo fa attraversando tecniche come: modellazione della cera, incassonatura, incisione e nozioni di alta oreficeria. Insomma un viaggio che dal virtuale raggiunge il concreto.

Dove: Scuola Orafa Galdus | Via Pompeo Leoni 2, Milano

Quando: 24 – 27 Ottobre 2019