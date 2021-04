Milva è morta nella sua casa di Milano all’età di 81 anni. Ad annunciarlo è stata la figlia della cantante Martina che conviveva con la madre e la sua storica assistente. Milva, soprannominata la tigre di Goro, aveva abbandonato le scene da lungo tempo a causa del peggiorare delle sue condizioni di salute ma la sua attività artistica non si era fermata del tutto.

Gli ultimi anni di vita di Milva sono stati avvolti da molta riservatezza e, infatti, non è del tutto chiaro quale malattia la donna avesse. Oggi il mondo dello cultura e dello spettacolo sta ricordando la cantante e le sue varie e importanti esperienze artistiche.

Che malattia aveva Milva?

Non si sa con esattezza quale malattia avesse Milva ma, come detto, ne era affetta da almeno un decennio. In passato la cantante aveva raccontato che i primi sintomi si erano manifestati durante la lavorazione di uno dei suoi ultimi album e che la avevano costretta a un immediato ricovero.

La cantante, a quanto pare, negli ultimi anni di vita aveva problemi di mobilità e di memoria, problemi che ne avevano pregiudicato la possibilità di continuare con le esibizioni dal vivo, grande passione dell’artista che in carriera ha calcato palchi prestigiosissimi. Secondo quanto si apprende da alcune fonti di stampa, le condizioni della cantante erano peggiorate negli ultimi tempi ma la famiglia non ha voluto fornire ulteriori informazioni in merito al suo recente stato di salute.

Chi era Milva?

Milva è stata una delle voci femminili più importanti della storia della musica italiana. Ben quindici sono state le sue partecipazioni al Festival di Sanremo anche se non sempre la classifica finale delle edizioni a cui ha partecipato ha saputo rendere giustizia al valore artistico delle sue canzoni e delle sue esibizioni. Nella vita professionale di Milva ci sono le esperienze più disparate: infatti, la tigre di Goro ha sempre saputo innovarsi e il suo successo internazionale è lì a dimostrare il grande valore artistico dell’artista che ieri ci ha lasciato.