Mondo crypto: per le piattaforme di criptovalute è record di utenti

Gli investimenti online sono sempre più al centro delle attenzioni degli italiani. Negli ultimi tre anni i broker hanno visto il numero dei loro utenti iscritti aumentare a ritmi mai visti prima, con la piacevole sorpresa del considerevole incremento dei trader di sesso femminile. I dati dimostrano anche un aumento del tempo passato sulle varie app di servizi finanziari. Tra i grandi protagonisti di questo exploit ci sono, ovviamente, le criptovalute.

Nella seconda metà dello sorso anno il mondo crypto ha vissuto il suo periodo di massimo splendore, conquistando nuovamente la ribalta anche sui media non specializzati, attirando in tal modo le attenzioni di tantissime persone. Il mercato criptovalutario è moto particolare, in teoria staccato dai meccanismi della finanza tradizionale, ma anche molto volatile. Per questo chi intende investire deve avere delle buone conoscenze ed affidarsi alla giusta piattaforma.

Grande interesse per il mondo crypto

Fino a qualche anno fa il mondo crypto era visto con grande diffidenza dalla maggior parte delle persone; ma con il passare del tempo, le fiammate del Bitcoin e la crescita di tante altre valute digitali hanno portato molti soggetti a rivedere le loro convinzioni. Le criptovalute sono oggi tra gli asset più negoziati, sia da chi vuole puntarci in ottica di lungo periodo che da chi intende speculare sfruttando la volatilità del mercato.

A prescindere dalla strategia adottata, per poter investire nel mondo crypto è necessario poter contare su un partner di fiducia, per questo è importante affidarsi solo alle migliori piattaforme di criptovalute che offrono all’utente numerosi strumenti di investimento e un servizio sicuro e attento. Al giorno d’oggi praticamente tutti i più importanti broker di trading online consentono di investire nel mercato criptovalutario, ma quando si parla di Bitcoin e compagnia è inevitabile parlare anche degli exchange.

Come investire sul mercato criptovalutario

Prima di scoprire i migliori siti per investire in criptovalute è necessario spiegare la differenza tra broker ed exchange. Come abbiamo detto prima, ci sono due modi per investire in monete digitali: c’è chi vuole sfruttare le continue oscillazioni dei prezzi e chi invece opta per investimenti di lungo periodo per sfruttare a proprio favore il potenziale di crescita dei token. L’obiettivo finale è sempre quello di ottenere un profitto, ma sono due modi di investire completamente diversi.

Chi vuole attuare strategie di breve o brevissimo periodo speculando sulle variazioni delle quotazioni deve rivolgersi ad un broker di trading online: negoziando i CFD, che sono strumenti finanziari derivati che in questo caso hanno le criptovalute come sottostante, può investire sia al rialzo che al ribasso. Chi invece vuole acquistare le criptovalute per detenerle nel lungo periodo deve rivolgersi ad un exchange.

Broker ed exchange: le migliori piattaforme per le criptovalute

Va detto che i broker sono soggetti regolamentati, mentre gli exchange per il momento no, anche se ci sono dei progetti per una progressiva regolamentazione anche delle loro piattaforme. Ma vediamo ora quali sono le migliori piattaforme per entrambe le tipologie di intermediario. Per quanto riguarda i broker di trading online, gli esperti consigliano AvaTrade, XTB, Markets.com, IQ Option e Plus 500.

Per quanto riguarda gli exchange, invece, le piattaforme più consigliate sono quelle di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Coinmama, Bisq, Gemini, Trade Station e Robinhood. E poi c’è eToro, un broker ibrido perché permette di investire nel mondo crypto sia tramite i CFD che tramite l’acquisto diretto sulla piattaforma eToroX. La scelta tra le varie opzioni deve esser presa in base a quattro fattori principali, ovvero livello di sicurezza, facilità di utilizzo, costi e funzioni aggiuntive.