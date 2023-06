Mostre a Milano: H.H. Lim al Gaggenau DesignElementi Hub

Fra le mostre milanesi da non perdere c’è sicuramente “NO, NO? NO. NO!” di H.H. Lim, celebre artista sino-malese che ha esposto più volte a Milano e alla Biennale di Venezia

In programma nel capoluogo lombardo dal 17 aprile al 13 ottobre 2023, una nuova esposizione di H.H. Lim curata da Sabino Maria Frassà. La mostra personale “NO, NO? NO. NO!” è un vero e proprio manifesto dello stato di salute dell’arte contemporanea. L’artista sino-malese, soprattutto noto a molti per le provocazioni spettacolari (ad esempio, la performance del 2004 Red Rooms), si propone di analizzare ogni aspetto della comunicazione verbale e non.

Il visitatore è immerso in un mondo quasi alieno in cui il colore nero fa da padrone. Una volta entrati nella dimensione dell’autore, ci si troverà al cospetto di opere molto grandi, realizzate con materiali sfarzosi e appariscenti; ma non mancano anche piccole opere, per non dire minimaliste.

Necessità umana da un lato, contenitore vuoto dall’altro. Tutte le opere di H.H. Lim organizzate dal curatore invitano al silenzio, alla meditazione e – in un certo senso – a una nuova forma di interazione umana.

Questi sono soltanto alcuni dei motivi per cui, tra le varie mostre a Milano, consigliamo vivamente di scegliere la personale del maestro H.H. Lim.

Il ruolo degli showroom DesignElementi

A ospitare l’esposizione sarà lo showroom DesignElementi, parte di una rete che comprende sei spazi multifunzione tra Milano, Torino, Roma e le Marche. L’idea è aprire le porte dello spazio, originariamente showroom per elettrodomestici del brand NEFF e Gaggenau, a professionisti dell’arredamento, architetti, amanti dell’arte e privati in generale.

DesignElementi è il luogo in cui innovazione tecnologica e arte si incontrano. Il risultato è la dimostrazione che anche in settori in cui regnano l’omologazione e la standardizzazione c’è spazio per il design di qualità, propiziato dalle nuove firme attive sul panorama contemporaneo.

La bellezza, per DesignElementi, è ovunque. Ecco perché lo spazio ospita e organizza periodicamente eventi come showcooking, corsi di formazione, masterclass relative al mondo del food e – come in questo caso – anche mostre di artisti di fama internazionale.

È un nuovo concept di showroom espositivo, che si affranca dalla sua concezione statica e prettamente legata al mondo del commercio. Al contrario, sfruttando le nuove tendenze e coltivando la passione per il bello, si eleva a spazio di cultura capace di aggiungere qualcosa anche in città in pieno fermento come Milano.

Mostra Gaggenau DesignElementi Hub: informazioni e orari

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18:30. Per visitarla è necessario compilare il form sul portale ufficiale e prendere un appuntamento. Gaggenau DesignElementi Hub si trova in Corso Magenta, 2 a Milano. Trovandosi nel pieno cuore di Milano, lo showroom è facilissimo da raggiungere con i mezzi pubblici. Si potrà sfruttare la stazione ferroviaria Milano Cadorna o – in alternativa – optare per le stazioni metro Cairoli e Cordusio della linea M1 (Rossa) o S. Ambrogio della linea M2 (Verde).