Chi è Nicola Zingaretti? Altezza, età, moglie, figli e titolo di studio

Nicola Zingaretti è l’attuale governatore della Regione Lazio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico

Quella tra il politico e i dem è stata una liason politica importante iniziata il 17 marzo 2019 e terminata con le sue dimissioni recentemente, ovvero il 14 marzo 2021. Dalla vita privata alla moglie, dai figli al titolo di studio: ecco cosa c’è da sapere su Nicola Zingaretti.

Nicola Zingaretti: età, altezza e famiglia

Nato l’11 ottobre del 1965 sotto il segno della Bilancia, Nicola Zingaretti è il fratello minore del celebre attore Luca Zingaretti, volto e interprete del commissario Salvo Montalbano frutto della penna del compianto Andrea Camilleri. Nicola ha anche una sorella di nome Angela, un’affermata direttrice di banca. I tre fratelli Zingaretti sono uniti da un legame solido come è ha ammesso lo stesso politico in un’intervista al magazine Vanity Fair:

Siamo tre fratelli molto uniti e questo penso sia il risultato dello straordinario lavoro che hanno fatto i nostri genitori, che ci hanno insegnato l’amore nel significato più bello del rispetto e di condividere le gioie dell’altro”.

Nicola Zingaretti, carriera politica e titolo di studio

Dopo essersi diplomato nel 1984 in odontotecnica presso l’Istituto Professionale Edmondo De Amicis di Roma, Zingaretti prova a intraprendere la carriera universitaria frequentando il corso di lettere e filosofia a La Sapienza di Roma, che abbondonerà solo dopo 3 esami. La passione per la politica anima il giovane Nicola che ben presto intraprende un’importante carriera e si immerge a tutto campo nel mondo della sinistra, di cui ben presto diventa un leader assoluto.

Nicola Zingaretti: vita privata, moglie e figli

Cristina è l’amore della vita di Nicola Zingaretti: conosciuta durante gli anni del liceo in occasione di un corteo durante il liceo, i due da allora si sono fidanzati senza lasciarsi mai più, sino a convolare a nozze nonostante gli alti e bassi. Dalla loro unione sono nate Agnese e Flavia per le quali Nicola e stravede e vengono prima di tutto: “Non esiste che io non vada a una loro recita scolastica perché ho un appuntamento istituzionale“, ha ribadito sempre a Vanity Fair.

Ed è proprio per la moglie Cristina che Zingaretti nutre profondo amore e rispetto: “Ci siamo messi insieme che eravamo giovanissimi. Poi più volte ci siamo lasciati e rimessi insieme. Ci conosciamo benissimo, ci vogliamo bene, ci siamo sempre cercati. Tutta la vita”, ha confessato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

Cristina, racconta sempre Zingaretti a Vanity Fair, si contraddistingue per “un rigore etico assoluto” che applica “sul lavoro, nel rapporto con le persone, con se stessa. Ha dei principi e vive su questi principi senza farsi e fare sconti. Una cosa bellissima, questa, che ha trasmesso alle nostre figlie”.