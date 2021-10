Nissan Qashqai: perché acquistarla

Uno dei Suv che ha letteralmente conquistato il mercato delle macchine è il Nissan Qashqai, ovvero una crossover (cioè un mix tra le caratteristiche di una berlina e quelle di un SUV) elegante e comoda. È, infatti, dotata di due ruote motrici e riesce ad accogliere senza problemi 5 persone, nonostante la lunghezza di 439 cm. Il suo punto di forza è sicuramente la sua estrema versatilità, si tratta di una macchina adatta per ogni circostanza, è possibile utilizzarla in città, magari per fare lunghi viaggi, oppure per lo sterrato. Insomma, si tratta di una macchina che è capace di accontentare proprio tutti. Inoltre, nella sua ultima versione ibrida, la Qashqai è diventata una macchina anche rispettosa dell’ambiente.

Per chi non necessita dell’ultimo modello disponibile, è possibile valutare l’acquisto di un Nissan Qashqai usato. Visto e considerato che si tratta di un veicolo che, specie negli ultimi anni, ha ottenuto un notevole successo, anche in Italia, è piuttosto semplice trovarla di seconda mano. Tutto ciò che occorre fare è rivolgersi a dei rivenditori autorizzati specializzati nella vendita di veicoli usati e trovare l’offerta adatta al proprio budget.

Estetica

La Nissan Qashqai 2021 è stata completamente ridisegnata, e riprende il look dinamico della Nissan Juke. Essa è caratterizzata da un frontale dai tratti marcati e da una mascherina a forma di U dal doppio finish cromato e satinato, più grande del modello precedente. I fari a led (di serie su tutti i modelli) hanno una forma sottile, quasi spigolosa, che conferiscono un carattere più grintoso alla vettura. Nonostante possano sembrare piccoli, si tratta di fari che garantiscono la massima visibilità durante la circolazione, anche in caso di particolari eventi climatici come ad esempio la nebbia o la pioggia intensa. Il proiettore si presenta in due corpi separati da un lembo del paraurti dello stesso colore della carrozzeria. Il cofano, invece, appare più slanciato, e ciò conferisce dinamicità alla macchina, nonostante le dimensioni maggiori rispetto al modello precedente. La parte posteriore, invece, è definita da linee squadrate. L’alettone è sottolineato dal terzo volume sotto al lunotto, su cui è impresso il logo, e da cui partono i fari con proiettori a led orizzontali. Il paraurti in argento, a contrasto con la tinta della carrozzeria, è un dettaglio molto piacevole all’occhio.

Interni

La Nissan Qashqai targata 2021 è progettata all’insegna della funzionalità e dell’estetica. Si tratta, infatti, di un veicolo molto spazioso, sia avanti che dietro, il che lo rende di fatto un veicolo adatto anche per le famiglie numerose o per coloro che hanno intenzione di viaggiare con la massima comodità. L’abitacolo inoltre è luminoso e molto ampio, e le poltrone comode con cuciture a vista, garantiscono un ottimo comfort alla guida. In più, sono riscaldabili di serie. L’impianto multimediale comprende il navigatore, Apple CarPlay, Android Auto ed un sistema audio dotato di otto altoparlanti. Lo schermo dedicato all’infotainment ha una grandezza di ben 9 pollici, ed è posizionato sulla parte alta. Il volante a tre razze, dal design moderno, è caratterizzato da alcuni tasti comodi da utilizzare per non staccare le mani dal volante durante i viaggi. I tasti delle funzioni principali sono fisici, e inoltre ci sono diverse finiture in legno che rendono l’intero ambiente ancora più elegante.