Numeri da sold out: la nuova maglia celebrativa per lo Scudetto del Napoli, presentata durante la festa al San Paolo, è già un must per i tifosi del Napoli

La nuova maglia celebrativa del Napoli, presentata durante la festa Scudetto, è già sold out. Lunghe file agli store ufficiali del calcio Napoli e le maglie di Di Lorenzo e Osimhen polverizzate in pochissimo tempo. Numeri da capogiro se si considera anche il costo della singola maglia. Servono ben 150 euro per accaparrarsi la maglia celebrativa per lo Scudetto.

L’ultima proposta del calcio Napoli era la maglia celebrativa dei Campioni d’Italia al costo di 30 € e disponibile anche su Amazon, nello store ufficiale della SSC Napoli. Ma adesso sembra che l’attenzione dei tifosi sia tutta per la nuova maglia, personalizzata con le immagini più significative di ciascun calciatore.

Disponibile anche la versione Spalletti e quella per Aurelio De Laurentiis: il prezzo? Sempre lo stesso. Maglia disponibile a 150 €. Le maglie sono disponibili, oltre che sullo Store Ufficiale del Napoli, anche su Amazon.

Tra le maglie più gettonate proprio su Amazon ci sono quelle dedicate al capitano, Di Lorenzo, a Osimhen e, chiaramente a Kvaratskhelia.