Nuovo Modello Precompilato 730 Anno 2020: Novità e Scadenze

L’Agenzia delle Entrate ha approvato mercoledì 15 gennaio in via definitiva il nuovo modello 730.

Cosa è il modello 730

Il modello 730 è un modulo utilizzato per la dichiarazione dei redditi.

Nuovo Modello 730 Anno 2020: le novità

Le novità introdotte dal modello 730/2020 sono:

Eredi; Limite di reddito per figli a carico; “Impatriati”; Lezioni private; Bonifica ambientale; Sport Bonus; Detrazioni per spese sulle colonnine di ricarica delle auto elettriche.

Eredi. Gli eredi di contribuenti deceduti potranno usare il modello 730/2020 e, quindi, presentare la dichiarazione dei redditi, tenendo conto di una sola clausola: ossia che la persona venuta a mancare fosse soggetta in vita alla dichiarazione tramite il suddetto modello. Ciò vale per gli eredi di persone morte tra il 2019 e il 23 luglio 2020.

Una volta compilato il modulo, il 730 dovrà essere presentato tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista o, in alternativa, inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Limite di reddito per figli a carico. Entra in vigore un nuovo limite di reddito per chi ha figli a carico. La soglia prevista arriva a 4 mila euro. In più, a partire dalle dichiarazioni relative al 2019, ed esclusivamente per figli che abbiano meno di 24 anni, possono essere considerato a “carico del genitore” solo coloro che non abbiano percepito redditi superiori all’importo stabilito.

“Impatriati“. Tale novità riguarda i contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia dal 30 aprile 2019. I redditi percepiti da lavoro dipendente o assimilati concorrono a formare il reddito complessivo per il 30% oppure al 10%, solo se la residenza viene trasferita in alcune regioni. La percentuale più bassa riguarda per i contribuenti trasferitisi in Abruzzo, Campania, Puglia, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Quanto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti, essi concorrono nella misura del 50%, in considerazione del quale venga però effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile.

Lezioni private. Comprende l’imposta sostitutiva dell’Irpef (e addizionali) sui compensi che derivano da lezioni private e ripetizioni. Di fatto, sarà possibile applicare una tassazione sostitutiva al 15% da versare entro il termine fissato per il pagamento dell’Irpef, con la possibilità di ricorrere all’Irpef ordinaria. In secondo luogo, per il 2019 aumenta a 800 euro l’importo massimo annuo delle spese per istruzione destinate alla detrazione.

Bonifica ambientale. Sono previste delle agevolazioni per le erogazioni effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici risultanti da progetti presentati dagli enti proprietari. Il fine dev’essere quello di bonifica ambientale, “compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica”. Viene altresì riconosciuto un credito d’imposta del 65% delle somme stanziate il quale, tuttavia, deve rispettare i limiti del 20% del reddito imponibile, ed è dilazionato in tre quote annuali.

Sport bonus. Viene riconosciuto un credito d’imposta del 65% delle erogazioni per enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, nei limiti del 20% del reddito imponibile.Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali.

Detrazioni per spese sulle colonnine di ricarica delle auto elettriche. È prevista una detrazione del 50% per i contribuenti che abbiano sostenuto spese dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021 per acquistare e realizzare le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Tuttavia, l’ammontare delle spese non deve superare i 3 mila euro lordi, con una ripartizione in dieci rate all’anno del medesimo importo.

Nuovo Modello 730 Anno 2020: le due scadenze

Le date di scadenza per la presentazione del modello 730 sono: