Orari di apertura Carrefour, Lidl ed Esselunga per l’emergenza Coronavirus

La stretta contro le inottemperanze alle norme contro il Coronavirus ha portato a delle limitazioni negli orari di apertura anche dei supermercati. Ecco quando si potrà andare a fare la spesa.

Mentre medici e infermieri continuano la loro battaglia in prima linea negli ospedali, fuori si cerca di limitare sempre di più le occasioni di contagio per evitare un collasso del sistema sanitario. Viste i continui tentativi di aggirare le norme che vietano di uscire se non strettamente necessario si sta andando verso una limitazione anche degli orari di apertura dei supermercati per togliere scuse a coloro che escono più volte al giorno per fare la spesa.

Nuovi orari di apertura dei Carrefour

Almeno fino al 29 marzo i supermercati Carrefour saranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19:00 e la domenica dalle 8:30 alle 15:00. Carrefour ha optato quindi per nuovi orari di apertura più limitati rispetto al passato e per lo stop alle aperture 24 ore su 24 che avevano caratterizzato la politica commerciale della catena negli ultimi anni. Non è escluso che i nuovi orari di apertura straordinari possano essere prolungati oltre il 29 marzo o addirittura ulteriormente contratti.

Esselunga: i nuovi orari

I supermercati Esselunga in Emilia Roamagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto osserveranno i seguenti orari di apertura fino al 3 aprile:

Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00

Domenica dalle 8:00 alle 15:00

Nel Lazio l’orario di chiusura nel corso della settimana sarà anticipato di un’ora mentre la domenica è confermata la chiusura alle tre del pomeriggio. Per venire incontro alle loro esigenze, Esselunga ha deciso di creare un canale preferenziale per i clienti che lavorano nell’ambito della Sanità mentre si lavora a una soluzione per facilitare il più possibile i volontari che consegnano la spesa a domicilio alle persone che non possono uscire.

Gli orari di apertura dei supermercati Lidl

Il nuovo orario di apertura dei supermercati Lidl durante la settimana sarà dalle 8:30 alle 19:00 mentre la domenica la chiusura è anticipata alle 13:00. Anche qui la tendenza è quella di chiudere prima rispetto al solito per evitare che la spesa possa essere usata come scusa per passeggiate serali o uscite della domenica pomeriggio.

Consigli per fare la spesa

Il consiglio principale ovviamente è quello di limitare quanto più possibile le uscite per la spesa comprando ove possibile quantità di prodotto sufficiente almeno per qualche giorno. All’interno del supermercato è necessario rispettare le regole generali come quella di mantenere una distanza di almeno un metro tra una persona e un’altra e starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o al massimo nella piega del gomito. Per quanto riguarda l’uso dei guanti è consigliato ma non deve ovviamente essere un’alternativa al regolare lavaggio delle mani. Le mascherine sono utili se utilizzate correttamente.