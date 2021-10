I modelli di orologio più costosi del mondo

Curiosi di sapere quali sono gli orologi più costi e al contempo più prestigiosi? Ve lo sveliamo attraverso una classifica sui modelli più costosi al mondo.

È un fascino che resiste nonostante l’avanzata di nuovi dispositivi tecnologici. L’orologio non è solo un oggetto che ci dice l’ora esatta, ma un accessorio che invece racconta un po’ di chi lo indossa. Riuscire a possederne uno, infatti, rappresenta un certo Status Quo, un Elite accessibile a poche persone. L’alta orologeria è un concetto diverso che si distacca da orologi industriali fatti in serie, ma produce dei veri e propri cimeli preziosi e artistici che esaltano il virtuosismo dei mastri orologiai. Pertanto, un vero appassionato e collezionista va alla ricerca degli orologi che hanno fatto la storia, in base ai meccanismi unici, ai materiali raffinati e costosi, al design, alle rinomate case di produzione, e sicuramente, anche agli orologi che sono stati indossati dalle grandi Star. Queste ultime hanno contribuito a miticizzare dei modelli di Brand tutt’ora ancora molto richiesti. Quali sono, quindi, i modelli più costosi al mondo?

Graff Hallucination

Cominciamo con uno dei modelli più costosi. Il suo valore si attesta intorno ai 55 milioni di dollari. L’orologio venne presentato durante una fiera dell’orologio e dei gioielli di Baseworld. Esso è essenzialmente costituito da 110 carati di diamanti rari colorati incastonati in un bracciale di platino. E, come se non bastasse, possiede un piccolo quadrante al quarzo impreziosito da diamanti rosa.

Graff Diamonds “The Fascination”

Il soprannome dice tutto. Questo modello di orologio è costituito da 152,96 carati di diamanti bianchi, un diamante centrale a forma di perla da 38,13 carati che può staccarsi e diventare un anello. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A

Questo modello, apparso nelle collezioni Patek nel 2016, è stato acquistato all’asta di beneficenza “Only Watch di Ginevra per ben 31 milioni di franchi svizzeri, circa 28.2 milioni di euro. Con le sue 20 complicazioni, le 5 funzioni, tra cui due brevettate, un allarme pre-programmato e con la sua suoneria della data su richiesta, è sicuramente il modello più complesso del marchio.

È in acciaio inossidabile e consente anche la visualizzazione della data, dei fusi orari, indicatore giorno/notte, e ciclo anni bisestili. Possiede anche la possibilità di essere reversibile, con i quadranti sia nella parte anteriore che posteriore. I due quadranti sono in oro-rosa ed ebano-nero, in uno dei quali si può scorgere la scritta “The Only One” che indica l’esclusività del modello. E non è tutto! Questo modello possiede anche un “sistema di sicurezza” che entra in funzione se l’orologio accusa dei danni accidentali. Grazie a degli isolatori, si interrompe il flusso di energia tra i singoli meccanismi, o si bloccano alcune funzioni mentre le altre restano attive.

Breguet Grande Complication Marie-Antoinette

Il suo valore pari a 30 milioni di euro. Si racconta che la storia di questo prezioso segnatempo ebbe inizio nel 1782, quando l’amante di Maria Antonietta lo commissionò a Breguet. Quest’ultimo ci mise più del previsto per terminarlo, ed infatti, come ci insegna la storia, la Regina non fece in tempo ad indossarlo. Infatti, il lavoro si concluse più di 34 anni dopo la sua morte, precisamente nel 1827. La casa di produzione Breguel lo ha riportato in auge dopo solo 3 anni di lavorazione.

Rolex Daytona Paul Newman

L’orologio Rolex Daytona rientra tra gli orologi più ricercati al e leggendari al mondo e, soprattutto, uno dei più costosi. D’altronde il Brand Rolex è entrato prepotentemente nell’immaginario collettivo grazie anche alle Star che ne hanno accresciuto la loro popolarità.

Perché si chiama “Daytona”? Il nome è un rimando alle storiche gare delle 24 ore di Daytona, sponsorizzate dalla stessa Rolex. I primi modelli riportavano sul quadrante il riferimento a quest’evento automobilistico.

I primi modelli funzionavano a carica manuale, dagli anni ’80 in poi, invece, sono stati sostituiti con la carica automatica. Il suo modello più rappresentativo è senz’altro il Rolex Daytona “Paul Newman”, indossato dal celebre attore che era anche pilota, ed è sicuramente tra i più ricercati dai collezionisti. In particolare, il modello 6239, realmente appartenuto all’attore Paul Newman, è stato messo all’asta il 27 Ottobre del 2017. Il suo valore è stato stimato intorno ai 15 milioni di euro ed è aumentato col passare del tempo.

Patek Philippe 1518

Questo modello è stato battuto all’asta nel Novembre del 2016 a Ginevra. È stato venduto per 11.002.000 franchi svizzeri, ovvero, poco più di 10 milioni di euro!

La particolarità che rende esclusivo questo modello risiede nella cassa: infatti, mentre tutti gli altri modelli di Patek sono realizzati in oro giallo e rosa, questo è realizzato in acciaio inossidabile. Sul retro di questo orologio è possibile scorgere il numero 1 che ne rappresenta il valore: è, infatti, il primo dei 4 esemplari esistenti al mondo realizzati nel 1941 e tra i primi cronografi al mondo ad utilizzare un calendario perpetuo.

Patek Philippe Caliber 89 Pocket Watch

L’orologio da tasca in questione è stato realizzato nel 1989 in occasione del 150° anniversario dell’azienda.

Il modello, costituito da ben 1728 componenti, è in grado di eseguire tantissime operazioni, tra cui la visualizzazione della temperatura. Esso detiene anche il record di più complicazioni al mondo: ben 33! I cinque anni che sono stati impiegati nello sviluppo di questo orologio da tasca hanno certamente ripagato tutti gli appassionati e gli estimatori. Il suo costo si aggira intorno ai 6 milioni di dollari.

Louis Moinet Meteoris Collection

Se siete anche appassionati di astronomia questo orologio fa al caso vostro: esso, infatti, è composto da veri frammenti di meteorite e pietre spaziali. Di questo modello ne esistono solo 4 al mondo ed ognuno di essi contiene in sé frammenti di meteoriti diversi che lo rendono unico e prezioso considerando che un pezzo di meteorite viene valutato 15 volte di più dell’oro. Il valore di quest’orologio si aggira intorno ai 3,9 milioni di euro.

Patek Philippe 5004T

Un modello unico nel suo genere. Costruito appositamente per essere battuto all’asta nel 2013 e venduto per circa 3.985.000 di dollari. Questo modello dal design sportivo è l’unico in titanio della collezione di orologi 5004 di riferimento e non più prodotto.

Franck Muller Aeternitas Mega

Ultimo ma non meno importante, troviamo questo modello con un valore di 2 milioni di euro. È costituito da 36 complicazioni, 1483 componenti, un calendario di mille anni. Il quadrante presenta un elegante design tourbillon e nella parte anteriore un vetro in zaffiro

Sperando che questa classifica vi sia piaciuta concludiamo dicendovi che sono moltissimi gli orologi costosi ed abbiamo aggiunto solo quelli che reputiamo i migliori. La passione per i segnatempo, infatti, prescinde dal prezzo e dal tempo e per noi parlarvi di questi capolavori del lusso è stata un’autentica bellezza.