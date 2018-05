Papa Francesco a Palermo il 15 settembre

Questa volta non è una bufala ma c’è l’ufficialità da parte della Santa Sede. Nella mattinata di oggi infatti con una nota, la Sala Stampa ha fatto saper che il prossimo 15 settembre 2018, Papa Francesco si recherà a Piazza Armerina e Palermo in visita pastorale. La visita avverrà in un momento particolare, in quei giorni infatti ricorre il 25° anniversario della morte del Beato Pino Puglisi, il sacerdote siciliano ucciso dalla mafia in Odium Fidei.

La visita del Pontefice

Dopo la fantastica notizia, la diocesi di Palermo ha da subito iniziato i preparativi per accogliere il Pontefice in terra di Sicilia. Lunedì 28 maggio 2018, presso la Curia Arcivescovile a Palermo, si svolgerà una seduta congiunta e straordinaria degli organi collegiali dell’Arcidiocesi di Palermo. In tale occasione, l’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice, illustrerà il programma dettagliato della visita pastorale che il Santo Padre farà alla Chiesa di Palermo, il prossimo 15 settembre 2018, e che oggi viene resa pubblica dalla Santa Sede.

I pontefici in Sicilia

Non è di certo la prima volta che un pontefice raggiunga la terra di Sicilia. Questa volta però si tratta di una visita fortemente richiesta dal popolo siciliano il quale nutre profonda ammirazione per Papa Francesco. Non va dimenticato che sono stati cinque i papi siciliani che sono saliti al soglio di Pietro, ma in generale i vari pontefici hanno sempre avuto a cuore la Sicilia. Celebre fu la visita di Giovanni Paolo II il 9 maggio del 1983 quando fece tremare la malavita organizzata con i, suo discorso che rimase famoso per quel grido: Convertitevi! Il 3 ottobre del 2010 invece toccò a Papa Benedetto XVI quando ad attenderlo sul prato del Foro Italico vi erano più di 200.000 fedeli.

Il ricordo del Beato Pino Puglisi

Il 15 settembre del 1993, dopo una lunga battaglia contro i poteri malavitosi, Padre Pino Puglisi (3

P), veniva assassinato per mano mafiosa. Dopo di ciò, il 25 maggio del 2013 dopo il processo a cura della Congregazione per le cause dei Santi, Padre Puglisi fu beatificato a Palermo davanti una folla immensa di persone per mano del card. Paolo Romeo. La visita di Papa Francesco avviene in una giornata importante che ricorda proprio la morte e la beatificazione del Beato Pino Pugisi.