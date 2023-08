Penne personalizzate: colori, materiali, incisioni per una scrittura esclusiva

Una penna stilografica si caratterizza per raffinatezza, eleganza e cura dei dettagli, soprattutto se arriva da una firma dell’eccellenza italiana importante come Montegrappa. Gli strumenti da scrittura del celebre brand di Bassano del Grappa aggiungono ulteriore valore al pregio da cui sono contraddistinte quando vengono sottoposte ad un processo di personalizzazione, possibile attraverso un’innovativa piattaforma di Configurazione.

Il Configuratore Montegrappa offre la possibilità di selezionare le caratteristiche che deve possedere la propria penna ideale, personalizzabile nei colori, nei materiali, nelle incisioni e nei dettagli per ottenere uno strumento da scrittura da regalare o da regalarsi praticamente unico al mondo.

Tutti possono diventare dei designer di stilografiche utilizzando il semplice cruscotto di progettazione a cui è collegata una visualizzazione a 360° sia per il desktop che per la versione mobile che mostra in ogni momento l’aggiornamento delle scelte effettuate e del relativo prezzo.

Personalizzare una penna stilografica: la scelta di materiali e finiture

Per personalizzare una penna Montegrappa si comincia scegliendo il modello tra quelli customizzabili che sono quelli iconici del brand. Zero Custom Montegrappa si presenta con un design contemporaneo e affascinante, ispirato al mondo degli accessori ed in particolare degli orologi più raffinati. La meccanica di precisione interna si accompagna ad una perfetta geometria esterna che culmina nell’elegante vetro zaffiro incastonato nella lunetta in miniatura. Attraverso il configuratore è possibile sceglierne la veste cromatica tra le numerose sfumature Pantone e le infinite combinazioni della resina Montegrappite.

Customizzare una Zero Montegrappa equivale a scegliere tra pennino in oro 14 carati o acciaio, doppio sistema di caricamento (cartuccia e converter), minuterie in lega di bronzo Br8, placcature in oro, palladio, rutenio gun metal o ultra-black, finitura dell’ambigramma e colore del fondo. La penna è consegnata all’interno di una pregiata custodia, accompagnata da un kit di accessori per prendersene cura e un autentico certificato di garanzia.

Extra Custom Montegrappa è uno dei simboli della prima fabbrica di penne italiane, che conserva il suo incredibile fascino fin dagli anni ’30 del Novecento. Ad essere personalizzabili sono le scintillanti tonalità di celluloide Mazzucchelli di questa penna, oltre a nove elementi chiave che la distinguono come strumento da scrittura di assoluto pregio. Le rifiniture in elegante argento sterling 0,925 aggiungono valore ad una penna dalle ottime performance, garantite dal sistema di caricamento a stantuffo ad alta precisione brevettato.

Testina, cappuccio, giunzione, fusto, fondello, pietra fermaglio, minuterie, tratto scrittura e incisione possono essere scelti tra varie opzioni per creare la penna dei propri sogni, una Extra 1930 con pennino in oro 18 carati e alimentatore in ebanite che arriva a casa all’interno di un bellissimo cofanetto in noce, ulteriormente personalizzabile con incisioni, insieme ad una boccetta da 50 ml del migliore inchiostro italiano.

Montegrappa ha pensato anche alla personalizzazione di una penna leggendaria, l’Extra Otto, dall’iconica clip sagomata e dal tipico profilo ottagonale. Otto sono le componenti personalizzabili di questa penna, nata dalla fusione perfetta della penna ottagonale Reminiscence del 1915, e dell’Extra 1930. Più di uno strumento da scrittura un piccolo capolavoro di scultura, dal design sensuale e accattivante.

Celluloide, legni pregiati, avorio di mammut e marmo sono solo alcuni dei materiali tra cui scegliere per personalizzare la propria Extra Otto, consegnata tra le mani del destinatario di un regalo così prezioso all’interno di un cofanetto artigianale in noce su cui è possibile incidere ciò che si desidera, insieme ad una boccetta d’inchiostro Made in Italy ugualmente customizzabile.

A questi tre modelli personalizzabili si aggiunge Quattro Custom Montegrappa, penna dalle mutevoli finiture metalliche e con una corona del cappuccio che riprende il design di un moderno stadio. Le minuterie in acciaio, le raffinate finiture IP e il vetro zaffiro rendono questo strumento da scrittura prodigio di resistenza ed eleganza. Sono proprio le robuste finiture IP a fare la differenza, offrendo la possibilità di scelta tra palladio, oro giallo e ultra-black tra quelle provenienti direttamente dal laboratorio di un orologiaio.

Il pennino in oro 14 carati, disponibile anche nell’opzione pennino Flex, è pensato per rispondere bene ad ogni minimo impulso per una scrittura agevole e scorrevole. Attraverso l’esclusiva piattaforma di configurazione si può scegliere la tonalità prediletta per abbinare lo strumento da scrittura al proprio orologio preferito. Così prende forma la penna Quattro consegnata nel suo cofanetto completo di accessori per la cura e di una garanzia di due anni.