Penne personalizzate per promuovere un brand

Ci sono dei gadget che non passano mai di moda, e che sono adatti alla promozione di ogni azienda: tra questi, un posto speciale è occupato dalle penne personalizzate. Si tratta di oggetti che vengono utilizzati praticamente da tutti e in vari contesti, sia a casa sia sul lavoro.

La penna è quell’accessorio che serve sempre, e oltre a questo può essere molto elegante. Una penna raffinata è un bellissimo regalo per diversi target, dai clienti ai dipendenti fino ai fornitori esterni. Un prodotto di questo tipo è personalizzabile con un logo o anche soltanto con il nome di un’attività, ed esprime il proprio potenziale comunicativo ogni volta che viene usato per prendere degli appunti.

È incredibile come un articolo così piccolo e “comune” possa trasmettere così tanto! È la soluzione ideale per fare marketing, per rafforzare il legame con la community e per accrescere la fama di un marchio. Senza dimenticare che un simile omaggio è adeguato a numerose circostanze, fiere, convegni, anniversari, festività e così via.

Su gadget365.it trovi moltissimi modelli di penne personalizzate. Hai l’opportunità di decorare la loro superficie con un elemento che ricorda il tuo business, e che provvederà a farti pubblicità.

I materiali delle penne personalizzate

In linea di massima, molte penne personalizzate sono ricavate dal metallo o dalla plastica. Le prime sono più sofisticate e di lusso, mentre le seconde sono più colorate, leggere ed economiche.

Le penne di metallo appaiono lucide e brillanti allo sguardo, sono ricercate e perfette per gli ambienti professionali. Quelle di plastica, spesso, assumono forme particolari e sono ottime anche per i destinatari più giovani. Diciamo che hai soltanto l’imbarazzo della scelta!

Chiaramente ci sono penne con inchiostro nero, altre con inchiostro blu, oppure con inchiostro di altre tonalità. Penne automatiche, con chiusura a scatto, con pulsante ecc. Sono tanti i fattori da tenere in considerazione quando si ordinano delle penne personalizzate, non solo il materiale di base.

Penne personalizzate ecologiche

Se la tua impresa si fonda su una vision improntata al rispetto della natura, che ne pensi di un set di penne eco-friendly come dono per la clientela?

Infatti esistono penne fabbricate con materiali green, come la carta, il bambù, il legno, la paglia di grano e l’ABS (acrilonitrile butadiene stirene, un polimero eccellente per la creazione di oggetti leggeri e maneggevoli).

Non sono da meno le penne in PLA, una sorta di plastica biodegradabile, e quelle in RPET: il polietilene tereftalato riciclato.

In questo modo si uniscono utilità, estetica ed ecosostenibilità. Se la tua community ci tiene alla tutela del pianeta, senza dubbio apprezzerà un gadget aziendale del genere. Dopotutto, questi prodotti sono anche finalizzati al consolidamento di una filosofia professionale, e devono essere coerenti con l’immagine che un brand offre di sé.

Penne personalizzabili: altre idee

Abbiamo parlato delle penne personalizzate di metallo, di plastica e di quelle ecologiche. Del tutto originali sono le penne touch: quelle con due punte, di cui una per scrivere, l’altra da adoperare su smartphone e tablet.

Tali gadget sono ideali per sorprendere positivamente i clienti più affezionati e i membri del tuo team. Sono omaggi di elevata qualità, che possono avere dettagli come l’impugnatura morbida, il meccanismo twist, la clip di metallo, addirittura una luce a LED incorporata. Ti suggeriamo queste penne se vuoi fare un regalo un po’ più costoso, magari in occasioni come i convegni e i congressi.

Per un target più ristretto ed elitario vanno benissimo anche i set di scrittura. Alcuni comprendono due penne uguali, altri due modelli differenti, con refill, portamina e così via. Il tuo logo può essere stampato sia sulle penne, sia sulla confezione.

Come deve essere un gadget aziendale

Quello che stiamo per dire vale non solo per le penne, ma anche per tutti gli altri gadget personalizzati. È necessario che l’eleganza del design proceda di pari passo con la funzionalità: e questo è un criterio che le penne soddisfano appieno, poiché sono belle, curate nei particolari e sempre utili.

È indispensabile selezionare materiali longevi e resistenti, nonché colori adeguati alla tua vision. Inoltre, i gadget promozionali vanno adornati con un logo o con un nome, con una breve frase, con dei contatti – con gli elementi che più rimandano a una determinata attività. Del resto, lo scopo è fare un dono così come provvedere alla brand awareness.

Qualche informazione su Gadget365

Una vasta gamma di penne personalizzate, e di altri gadget da valorizzare con logo, è disponibile sullo shop di Gadget365. Un vero e proprio punto di riferimento nel settore dei gadget aziendali, che si dedica alla realizzazione di oggetti unici da più di 10 anni.

In questo negozio online sono acquistabili miriadi di gadget: quaderni, borse, tazze, capi di abbigliamento, articoli per ufficio, giocattoli, prodotti tecnologici e molto altro. Insomma, tutto ciò che serve per un’efficace strategia di marketing!