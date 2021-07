Perchè Papa Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma?

L’operazione eseguita dal professore Sergio Alfieri, programmata da tempo come riferito dalla Santa Sede, è terminata con successo. Papa Francesco dovrà restare in degenza per altri 5 giorni prima di rientrare al Vaticano. Perchè si è reso necessario il ricovero del pontefice e cos’è la sterosi diverticolare sintomatica del colon?

Cos’è e come si cura la stenosi diverticolare del colon?

Papa Francesco è stato ricoverato per un intervento programmato al policlinico Gemelli di Roma. Il professore Sergio Alfieri, direttore dell’unità operativa del reparto di chirurgia digestiva, ha eseguito l’operazione chirurgica coadiuvato dal suo staff. Adesso il pontefice dovrà restare per altri 5 giorni in degenza come citano alcune fonti vicine all’ospedale. L’ufficio stampa della Santa Sede ha reso noto che questo intervento era programmato da tempo e si è reso necessario per un occlusione causata dai diverticoli infiammati. Questa patologia crea dolori addominali ricorrenti ed è nota come stenosi diverticolare sintomatica del colon. Solitamente l’intervento necessario per la rimozione dei diverticoli si effettua con la tecnica laparoscopica non invasiva dalla durata piuttosto breve. Il tutto si risolve in pratica con una resezione del tratto intestinale coinvolto dal disturbo diverticolare o dalla stenosi. I diverticoli sono delle estroflessioni del colon presenti nell’intestino che nella maggior parte dei casi non provocano alcun disturbo e passano inosservati. Alcune volte però possono infiammarsi provocando un irrigidimento della parete intestinale che perda la sua elasticità causando il restringimento del colon noto come stenosi.

L’intervento del pontefice al policlinico Gemelli

Il pontefice è entrato al policlinico entro le 15 del pomeriggio di domenica 4 Aprile accompagnato solo dal suo autista e un collaboratore. Nessuno si è reso conto dell’arrivo di Papa Francesco che è stato accolto direttamente dallo staff preposto al suo intervento. L’operazione chirurgica era stata stabilita da tempo in concomitanza delle vacanze che il pontefice è solito trascorrere presso la residenza di Santa Marta.