Piattaforma a pantografo, un’attrezzatura di facile e sicuro utilizzo

Tra le attrezzature che stanno avendo una sempre maggiore presenza all’interno di aziende, magazzini e capannoni una è certamente la piattaforma a pantografo, conosciuta anche come “scissor” o piattaforma a forbice. Una delle aziende specializzate nella progettazione, costruzione, manutenzione e revisione delle piattaforme a pantografo è Magni TH, nata nel 2013 a Castelfranco Emilia, sulla base dall’esperienza di una precedente società, FARGH, nata nel 1970, e proprio per questo dotata di grande esperienza nel settore. Le macchine per il sollevamento e lo spostamento di carichi prodotte dall’azienda sono caratterizzate da alti standard qualitativi oltre che da quelli di sicurezza, hanno una estrema versatilità produttiva e una gamma in continua espansione.

Campi di utilizzo e sicurezza

La piattaforma a pantografo è una attrezzatura che viene utilizzata per il sollevamento in quota degli operatori e della loro strumentazione, mentre non viene utilizzata per il sollevamento di carichi pesanti o ingombranti, lavori per i quali l’attrezzatura adatta è una gru o un ragno. Il suo utilizzo avviene principalmente nelle applicazioni industriali e commerciali, come ad esempio i magazzini, ma anche in ambiti diversi come quelli dello spettacolo, dove sono utilizzate per creare delle installazioni, oppure per le riprese di un film. Tenendo conto dei molteplici campi di applicazione l’utilizzo della piattaforma a pantografo deve garantire anche la sicurezza e per questo è necessario che gli utilizzatori siano sempre provvisti dei necessari DPI e che siano inoltre formati relativamente ai rischi che si possono incontrare durante lo svolgimento delle operazioni.

Il funzionamento della piattaforma a pantografo

La piattaforma a pantografo è un “dispositivo meccanico”, con alimentazione elettrica o con motori diesel, ed è caratterizzata dalla presenza di bracci interconnessi. Questi elementi si muovono in modo coordinato allo scopo di traslare verticalmente la piattaforma, e questo movimento è controllato da un sistema che comprende cavi, pulegge e motori, consentendo in questo modo alla piattaforma a pantografo spostamenti fluidi e precisi. Il movimento di sollevamento si effettua sfruttando un sistema composto di leve meccaniche in modo da ridurre gli ingombri e rendere la piattaforma una attrezzatura ideale anche per muoversi in ambienti di ridotte dimensioni.

Le varie tipologie delle piattaforme a pantografo

Le piattaforme a pantografo si differenziano tra di loro per vari aspetti, tra i quali il numero delle persone che possono occuparle, il peso sollevabile, l’altezza raggiungibile e l’alimentazione dei suoi motori, per la traslazione ed il sollevamento. Altre variabili riguardano la lunghezza e la larghezza totale, oltre che l’altezza del corrimano di sicurezza, che deve essere a norma. Nella gamma di MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL sono compresi diversi tipi che si adattano a tutte le esigenze del cliente.

La piattaforma a pantografo ES1008AC

Questa piattaforma fa parte del gruppo ad alimentazione elettrica sia per il motore di traslazione che per quello di sollevamento. Ha una capacità di 230 kg ed una portata estesa di 113 kg. Il numero massimo di persone che la possono occupare è 2. Con l’altezza massima del piano della piattaforma di 8 m, permette di lavorare fino ad una quota di 10 m. La sua altezza totale, con il parapetto in posizione sollevata è di 2,36m, mentre durante il trasporto, con il parapetto abbassato, è di 2m.

Il raggio esterno di sterzata della piattaforma è di 2,10 m e la pendenza superabile arriva ad un massimo del 25%. Il peso totale è di 2.230 chilogrammi e la sua struttura risulta allo stesso tempo robusta e maneggevole, oltre che in accordo alle normative sugli standard delle piattaforme aeree. Il sollevamento della piattaforma è del tipo a forbice, che consente un buon risparmio di energia, oltre che evitare emissioni nocive e un funzionamento assolutamente silenzioso.

Grazie a queste sue caratteristiche la piattaforma a pantografo ES1008AC rappresenta la soluzione ideale per essere utilizzata all’interno degli edifici, e grazie alle ridotte dimensioni e al design compatto può essere introdotta all’interno attraverso le porte standard. L’equipaggiamento standard della piattaforma comprende molteplici elementi come un sistema automatico antiribaltamento posizionato nella sottoscocca, porta autobloccante, batterie AC dotate di un sistema “waterproof” IP 67, protezione anti schiacciamento, sistema frenante automatico ed indicatore di inclinazione dotato di allarme.

Altre caratteristiche che fanno parte dell’equipaggiamento standard sono il controllo del sovraccarico, la staffa di sicurezza utilizzabile durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione, il rilascio del freno di emergenza, il pulsante di arresto e il sistema della discesa di emergenza ed il limite di velocità quando la piattaforma si trova all’altezza massima. La piattaforma è dotata anche di pneumatici anti traccia.