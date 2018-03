Pizzeria Da Michele a Roma, nuova sede: Indirizzo, Orari e Prezzi

L’Antica Pizzeria “Da Michele” apre il suo secondo locale, domani 29 marzo, a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi.

Dopo aver riscosso grande successo con il primo locale aperto nel 2016 a via Flaminia 80, nei pressi di Piazza del Popolo, la famiglia Condurro replica con l’apertura di una nuova pizzeria, questa volta nel salotto buono di Roma, precisamente in via dei Lucchesi, vicino alla famosa fontana di Trevi.

Il menù e i prezzi

La pizzeria avrà fino a 100 posti a sedere, e il banco di marmo sul quale i pizzaioli impastano e creano le pizze sarà esposto in vetrina per mostrare ai passanti la lavorazione secondo la tradizione napoletana. Come da tradizione il menù dell’Antica Pizzeria “Da Michele” comprenderà solo due pizze: la Margherita e la Marinara. È inutile chiedere altri gusti: ‘e papocchie non le fanno!

Gli ingredienti saranno quelli di sempre: farina, mozzarella e pomodori tutti provenienti da aziende Campane che rappresentano delle eccellenze nel campo dei prodotti utilizzati per fare una buona pizza. Il segreto, poi, della grande digeribilità della pizza di Michele sta tutto nella lievitazione naturale, Usano poco lievito e l’impasto riposa per almeno 14/20 ore,

Del resto, l’antica Pizzeria da Michele, per Napoli è il punto di incontro tra tradizione e innovazione, esperienza e passione; ed è qui che effettivamente sì può mangiare e gustare la migliore Margherita del mondo, vivendo il fascino di una città meravigliosa, che come Roma da sempre è un set cinematografico naturale.

I prezzi non dovrebbero discostarsi di molto da quelli già applicati in via Flaminia, 80, un pò cari per la verità, ma vale la pena sedersi e godersi una pizza come se si fosse a Napoli.