Prenotazione Vaccino senza limiti di età: come funziona e quando partirà?

Dal 3 giugno le Regioni avranno la possibilità di aprire le prenotazioni senza più alcun limite di età. Ecco quando potranno vaccinarsi contro il Covid-19 anche i più giovani.

Continua la campagna vaccinale che, pur con qualche differenziazione e qualche problematica, sta portando una fetta sempre più ampia della popolazione a immunizzarsi. Fino a questo momento la campagna è andata avanti utilizzando il criterio dell’età anagrafica e delle fragilità per stabilire chi doveva ricevere il vaccino in via prioritaria ma da adesso in poi il metodo dovrebbe cambiare: infatti, generale Figliuolo ha stabilito che dal 3 giugno tutti potranno prenotarsi per ricevere il siero senza più distinzioni legate all’età o allo stato di salute.

Questa mossa potrebbe rappresentare un punto di svolta nel processo di immunizzazione del Paese anche se, viste le difformità osservate tra Regione e Regione nel corso di tutta la campagna vaccinale, non sono poche le persone che temono che la possibilità di prenotazione senza limiti di età possa effettivamente coincidere con un ordinato cambio di passo nelle vaccinazioni su tutto il suolo nazionale.

Quando ci si potrà prenotare senza limiti di età?

A partire dal 3 giugno andrà in soffitta il criterio dell’età anagrafica per l’accesso alla prenotazione per il vaccino anti-covid. Da giovedì prossimo, quindi, le Regioni potranno permettere a tutti coloro che ancora non sono stati immunizzati di prenotarsi e mettersi in attesa di ricevere almeno la prima dose. Naturalmente, saranno sempre le Regioni, in base anche al numero di dosi disponibili e alla propria organizzazione interna, a gestire la vaccinazione dei giovani di età pari o superiore ai 16 anni. Sarà compito delle Regioni stabilire a chi dare priorità in assenza di un grande rifornimento di dosi e molte zone del nostro Paese si sta pensando di predisporre una corsia preferenziale per gli studenti che a breve dovranno sostenere l’esame di maturità.

Le modalità di prenotazione resteranno le stesse utilizzate finora: infatti, anche i ragazzi dovranno registrarsi sulle piattaforme online predisposte dalle varie Regioni e dovranno attendere la convocazione tramite SMS ed email presso il centro vaccinale più vicino. Con ogni probabilità ancora non sarà possibile scegliere il tipo di siero con cui farsi immunizzare.